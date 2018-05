Die Ausstellung endet am 29. Juli und ist jeweils samstags von 13 bis 18 Uhr, sonntags und am 1., 10., 21. und 31. Mai von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen werden am 27. Mai und am 3. Juni, jeweils 14 Uhr, angeboten. Eine „etwas andere Führung“ unter dem Titel „Poesie für Sie“ gibt es am Freitag, 4. Mai. Anmeldung unter der Nummer 07366 / 82-18 oder per E-Mail unter info@kiss-untergroeningen.de