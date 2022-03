Zweiter Kandidat: Auch Frank Sailer will Bürgermeister in Tannhausen werden

Mit Frank Sailer bewirbt sich ein weiterer Kandidat um das Bürgermeisteramt in Tannhausen. Der 55-Jährige ist parteilos und lebt im Bopfinger Ortsteil Kerkingen. Sailer fühlt sich nach eigenen Angaben in der Lage, die Gemeinde weiter zu entwickeln. Er möchte Tannhausen als einen „Wohnort, wo andere sich erholen“ bekannt machen, die ansässigen Firmen unterstützen und die Bürger in die Vereine bekommen. Sailer ist beruflich Kaufmann, in Lindau geboren und in Wangen im Allgäu aufgewachsen. Er ist geschieden.