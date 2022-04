Zwei Unfälle an derselben Kreuzung

Am Donnerstagnachmittag ist es im selben Kreuzungsbereich der L1070/1076 bei Riepach zu zwei Verkehrsunfällen gekommen.

Ein Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 18 000 Euro ereignete sich gegen 16.50 Uhr. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer wollte von Gerau kommend an der Kreuzung zur L1076 nach Riepach geradeaus weiterfahren. Hierbei übersah er den von Pfahlheim kommenden Wagen eines 18-Jährigen, der geradeaus nach Tannhausen unterwegs war.

Nach dem Vorfall stießen in diesem Bereich zwei weitere Autos zusammen. Auf rund 10 000 Euro wird hierbei der Sachschaden geschätzt, den ein 47-Jähriger gegen 17.30 Uhr verursachte. Er fuhr auf der L1070 von Stödtlen nach Zöbingen und missachtete benfalls an der Kreuzung in Riepach die Vorfahrt eines 69 Jahre alten Autofahrer, der auf der L1076 von Pfahlheim nach Tannhausen unterwegs war.

Verletzt wurde bei beiden Zusammenstößen niemand.