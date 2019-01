Wo der Grünspan wächst

Im Rahmen der Tannhausener Haushaltsberatung ist auch die Gemeindehalle aufs Tapet gekommen. Gemeinderat Florian Schneider merkte an, dass die Duschen in der Halle in einem desolaten Zustand seien. Viele würden den Bereich nur noch mit Schuhen betreten. „Das sieht wirklich nicht mehr besonders appetitlich aus“, monierte Schneider. Ratskollege Manfred Hahn schloss sich an. Die Armaturen in den Duschen seien schlicht undicht, würden dauerhaft tropfen. Weshalb die Duschen verkalkt seien und der Grünspan hier prächtig wachse. Hahn regte deshalb auch einen Vorort-Termin mit dem Gemeinderat an. Bürgermeister Manfred Haase erwiderte, dass die Probleme bereits bekannt seien. Man habe in der Vergangenheit auch schon einige der Duschköpfe austauschen lassen. Für eine umfassende Sanierung reichten die Haushaltsmittel nicht. Andere wichtige Projekte, wie der Breitbandausbau, hätten derzeit einfach Vorrang. Würden hier allerdings höhere Fördermittel vom Land fließen, könne man sich der Sache womöglich aber doch annehmen. Denn: „Es steht außer Frage, dass wir bei den Sanitäranlagen was tun müssen“, so Haase. Foto: Blauhut