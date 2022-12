Wie dieser Tannhausener Verein den ärmsten Kindern Afrikas hilft

Kinder, die noch nie in in ihrem leben richtig geduscht haben, Fetzen am Leib tragen, manchmal einen, manchmal keinen Schuh besitzen und ihr Hungergefühl durch das Schnüffeln von Klebstoff übertönen – die Schilderungen von Jürgen Köpfer machen betroffen. Deshalb hat sich Köpfer, der gemeinsam mit seiner Frau Heike den Tannhausener Verein „Hope for Africa“ gegründet hat, vorgenommen, den Ärmsten der Armen in den kenianischen Slums, den Straßenkindern, zu helfen. Die Aktion heißt „1000 Schuhe für Afrika“, für die der Verein aktuell Spenden sammelt.

Zweimal pro Jahr reisen die Köpfers in die kenianische Stadt Nakuru, etwa 190 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nairobi. Hier betreibt „Hope for Africa“ seit 2019 eine Schule, die zunächst von 20 Slumkindern besucht wurde. Mittlerweile sind es 160 Schülerinnen und Schüler. Um den Schulbetrieb zu ermöglichen, braucht es Paten, die bereit sind, monatlich 33 Euro zu bezahlen, damit ein Kind den Unterricht besuchen kann. Auch die Miete für das Gebäude und die Gehälter der Beschäftigten werden durch den Monatsbeitrag bezahlt.

Die Slumkinder ernähren sich laut Jürgen Köpfer in der Regel von Reis und Ugali, eine Art Maisbrei. Es gebe aber Tage, und das seien nicht wenige, an denen die Kinder gar nichts zu essen hätten. Wenn sie montags zurück in die Schule kommen würden, müsse man häufig erst einmal kochen, weil die Kinder während des gesamten Wochenendes zu Hause nichts gegessen hätten. In der Schule gebe es dann frisches Gemüse, Früchte und manchmal auch Fleisch, sagt Köpfer.

Laut dem Tannhausener besitzt die Schule in Kenia einen hervorragenden Ruf, das habe ihm auch eine Vertreterin des Kultusministeriums bestätigt. In staatlichen Schulen müssten sich mehrere Kinder ein Buch teilen und Erziehung mit dem Rohrstock sei an der Tagesordnung, sagt Köpfer, der einer seiner Lehrerinnen schon einmal fristlos gekündigt hat, nachdem sie die Hand gegen ein Kind erhoben hatte.

Aktuell startet ein weiteres Projekt, mit dem junge Menschen in Ausbildung gebracht werden sollen. Dafür haben Köpfer und seine Mitstreiter Kooperationen mit ansässigen Betrieben geschlossen. Der Verein übernimmt die Ausbildungskosten, dafür erhalten die Lehrlinge die Garantie für einen mindestens einjährigen Anschlussvertrag. Auch hier werden noch Unterstützer gesucht, eine Patenschaft kostet 30 Euro im Monat.

Straßenkinder sind oft ungeliebte Stiefkinder

Und jetzt möchte sich der Verein zudem um die zahlreichen Straßenkinder kümmern. Den Ausschlag gab ein Besuch in Kenia im vergangenen Oktober. Bei Straßenkindern würde es sich oft um Stiefkinder handeln. Ein Mann dürfe hier mehr Frauen haben, die zum Teil aber schon Kinder mit in die neue Beziehung bringen würden. „Die werden dann gewalttätig behandelt oder einfach rausgeschmissen“, weiß Köpfer. „Der Abfall der Gesellschaft.“ Soziale Sicherungssystem gebe es nicht. Er erzählt die Geschichte eines dreijährigen Kindes, dessen Familie umgezogen ist. Die Dreijährige hatten sie einfach in der verdreckten Hütte zurückgelassen.

Zunächst ist geplant, die Straßenkinder mit Kleidung und vernünftigem Schuhwerk auszustatten. Eigentlich wollte in Deutschland Sachspenden sammeln und diese dann per Container nach Kenia schicken. Der Transport wäre aber viel zu teuer geworden, sagt Köpfer. Daher sammelt er jetzt Spenden, um die benötigten Dinge vor Ort zu kaufen. Damit werde ja auch die Wirtschaft vor Ort unterstützt, findet er.

Außerdem soll ein Helpcenter eröffnet werden, in dem Kinder essen und duschen können. dafür sollen ein Koch und ein Sozialarbeiter angestellt werden. Insgesamt brauche er 25.000 Euro für das Projekt, rechnet Köpfer vor. 8000 Euro habe ihm das Landratsamt Ostalbkreis bereits zur Verfügung gestellt. Das Helpcenter soll auch dazu dienen, Straßenkinder wenn möglich in ihre Familien zurückzuführen. Für andere gebe es zwar Waisenhäuser, doch hier herrschten Gewalt und sexuelle Übergriffe, erklärt der Tannhausener. Grundsätzlich sei das Modell der Waisenhäuser in Kenia aber gescheitert.

Mittelstand soll Straßenkinder in Pflege nehmen

Der neue Plan der Regierung ist nach Aussage Köpfers, ein Pflegefamilienkonzept zu etablieren. Denn auch in Kenia gibt es eine Mittelschicht, die in den Städten neben den Slums lebt. Dorthin sollen die Straßenkinder vermittelt werden, Pflegefamilien erhalten finanzielle Unterstützung. Das System müsse aber engmaschig überwacht werden, sonst bestehe die Gefahr, dass es den Kindern auch bei den Pflegeeltern nicht wirklich besser gehe, glaubt Köpfer.

„Hope for Africa“ ist als Verein in Tannhausen gegründet worden und hat aktuell 16 Mitglieder und 128 Paten. Verwaltungskosten gibt es keine. Spenden kommen zu 100 Prozent in Afrika an. Derzeit ist der Verein nur in Kenia tätig. Langfristig wolle man die Hilfen aber auch auf Äthiopien, Somalia und andere Länder ausweiten, betont Jürgen Köpfer. Überstürzen will man allerdings nichts. „Wir möchten unsere Arbeit schließlich richtig und professionell machen“, erläutert der Gründer. So muss beispielsweise die Schule in Nakuru jährlich um ein Klassenzimmer erweitert werden, was jedes Mal rund 10.000 Euro kostet.

Die Erweiterungen sind laut Köpfer auch dringend nötig, denn jedes Kind, das zur Schule geht, muss nicht mehr von den Familien versorgt werden. Gerade bei Frauen sei der „Prostitutionsdruck“ sehr hoch, um Geld zu verdienen, sagt er. Im Schnitt würden sie sich für 55 Cent verkaufen. Deshalb sei es besonders wichtig, den Mädchen Zugang zu Bildung zu verschaffen. „Gebildete Frauen bekommen ein bis zwei Kinder, ungebildete zehn bis elf.“