Die Tannhäuser Kirchengemeinde ist zur Wallfahrt auf den Schönenberg gepilgert. Um 5 Uhr setzten sich 30 Pilger nach einem kurzen Gebet in Bewegung. Zwischendurch wurde gebetet, gesungen und gerastet. In der Wallfahrtskirche gestaltete Pfarrer Manfred Schmid den Gottesdienst mit. Danach wurden noch einige Lieder in der Gnadenkapelle gesungen, ehe es dann in Fahrgemeinschaften zurück nach Tannhausen ging.