Vierter Bewerber meldet sich in Tannhausen: Siegfried Czerwinski will es „fabelhaft“ machen

Kurz vor dem Ende der Frist ist eine weitere Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters in Tannhausen eingegangen. Siegfried Czerwinski aus Wesel verspricht in Anlehnung an die ungewöhnliche Werbekampagne der Gemeinde, es „fabelhaft“ zu machen.

Nach Daniel Ott, bisher Kassenverwalter der Gemeinde Ellenberg, dem Kaufmann Frank Sailer aus Kerkingen und dem Politologen und Qualitätsmanager Stephan Slavik aus Kirchheim ist Czerwinski der vierte Kandidat, der sich am 8. Mai zur Wahl stellen möchte.

„Es war einmal – und er ist es auch heute – ein kreativer Mann ohne Wahlkampf- oder Bürgermeistererfahrung, der stieß ganz zufällig auf eine fabelhafte Stellenausschreibung aus einem verwunschenen Flecken Erde am Rande des Ostalbkreises“, beginnt der Kandidat seine Bewerbung. Er besitze fundierte Verwaltungserfahrung. Seine interdisziplinäre und betriebswirtschaftliche Perspektive erlaube es ihm, sich in neue Aufgabenfelder schnell einzuarbeiten. Erfahrungen habe er insbesondere in den Themengebieten Finanzen und Digitalisierung. Als bisherige Tätigkeiten führt Czerwinski unter anderem die Leitung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete und die Arbeit als als Dozent für Organisationslehre, allgemeines Verwaltungsrecht und kommunales Finanzmanagement an.