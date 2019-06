VfB Tannhausen freut sich aufs Jubiläum

Die Vorfreude auf das bevorstehende Vereinsjubiläum hat im Zentrum der Hauptversammlung des VfB Tannhausen gestanden.

Der VfB, der 1930 gegründet wurde und im kommenden Jahr 90 Jahre alt wird, ist mit aktuell 889 Mitgliedern Tannhausens größter Verein.

Sehr gut besucht war die 71. ordentliche Hauptversammlung im Vereinsheim des VfB Tannhausen. Im Mittelpunkt standen neben den Berichten des Vorstands und der Abteilungsleiter auch Wahlen und die Vorfreude auf das Jubiläum in 2020 mit zahlreichen Veranstaltungen, einem größeren Ehrungsabend im Oktober, einem Weihnachtsmarkt mit Jugendweihnacht und einem abschließenden Silvesterlauf.

Der Vorsitzende Manfred Hahn ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. Die Turniere und Veranstaltungen seien perfekt organisiert worden und die Zusammenarbeit mit dem Musikverein Tannhausen beim letzt- und diesjährigen Gartenfest sei ebenso erfolgreich gewesen wie die Altpapiersammlungen und die Sanierung der Beregnungsanlage auf dem oberen Sportplatz. Die Jugendweihnachtsfeier bei der Familie Bosch sei immer ein Erlebnis, der Gastraum im Vereinsheim sei aufgefrischt und das Dach abgedichtet worden. Hahn gab einen Ausblick auf die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr, wobei der Ehrungsabend im Oktober 2020 einer der Höhepunkte werden soll.

Bemerkenswerte Unterstützung

Kai Lindner, Abteilungsleiter Fußball, lobte die Aktivitäten der ersten und der zweiten Mannschaft und ihrer Trainer sowie der ehrenamtlichen Unterstützer und Fans. Sie hätten dazu beigetragen, dass die erste Mannschaft am Ende der Saison in der Kreisliga A II den vierten Platz belegte, wobei die Unterstützung bei Auswärtsspielen bemerkenswert sei. Jugendleiter Albert Ganzenmüller zeigte in seinem Bericht die Bandbreite der Jugendarbeit beim VfB Tannhausen und der Spielgemeinschaft „Juniorteam Sechta“ auf, bei welcher der VfB 28 Jugendspieler stellt. Sein Dank galt den Jugendleitern und allen ehrenamtlichen Betreuern und Helfern. Besonders bedankte er sich für die Organisation des letztjährigen Fußballcamps des VfB Stuttgart, dessen Auflage für 2019 schon seit Februar ausgebucht ist. Manfred Hahn verlas den Bericht der Breitensportabteilung, deren Leitung von Tatjana Schwager zu Rebecca Glanz wechselte. Michael Müller berichtete Positives aus der Badmintonabteilung, die jeden Donnerstag ein Kinder- und Jugendtraining anbietet.

Schriftführer Christian Schwager verlas den Kassenbericht von Andrea Fischer mit dem Resultat, dass die Schulden dank des Einsatzes des Fördervereins um mehr als 10 000 Euro geringer geworden seien. Es sei der größte Abbau der Schulden innerhalb eines Geschäftsjahres.

Bürgermeister Manfred Haase sagte, dass der VfB „großartige Arbeit“ leiste. Er dankte für das umfangreiche sportliche Angebot, insbesondere bei der Jugendarbeit. Die Gemeindeverwaltung samt Gemeinderat versuche, den Verein finanziell zu unterstützen.

Die Wahlen bestätigten Franz Weißenburger als stellvertretenden Vorsitzenden, ebenso Christian Schwager als Schriftführer. Rebecca Glanz übernimmt die Breitensportabteilung, Michael Müller bleibt Abteilungsleiter Badminton, Marco Gloning im Ausschuss und Florian Wille wird neues Ausschussmitglied. Michael Lutz wird Nachfolger von Karl Grimmeisen als Kassenprüfer. Manfred Hahn dankte danach den jahrzehntelangen Helfern und Helferinnen Sabrina Gloning, Karl Grimmeisen, Susanne Hahn, Karin Kurz, Georg Malon, Tatjana Schwager, Silvia Weißenburger und Toni Zimmer mit einem Präsent. Auch die anderen Mitarbeiter sowie die Mitglieder des Vereins trügen zu einer Wohlfühlatmosphäre bei.