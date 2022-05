VdK Tannhausen hat 245 Mitglieder

Der VdK-Ortsverband Tannhausen hat sich zur Hauptversammlung im Vereinsheim des VfB Tannhausen zusammengefunden.

Der Vorsitzende Thomas Ganzenmüller begrüßte die anwesenden Gäste, darunter auch die Bürgermeisterkandidaten Stephan Slavik und Daniel Göggerle.

Schriftführer Günther Grimmeisen erinnerte in seinem Jahresrückblick an die Aktivitäten des VdK. Fahrten für Hilfsbedürftige der Gemeinde zum Impfen nach Rot am See und Unterschneidheim wurden organisiert. Es wurde ein Lauf ausgerichtet, hierbei kamen durch Spenden und Verkauf 1500 Euro zusammen. Davon gingen jeweils 500 Euro als Spende an das Hospiz in Ellwangen, das Wachkoma-Pflegeheim in Bopfingen und das Segeltaxi Aalen. Weitere Aktivitäten mussten ausfallen. Der Ortsverein hat derzeit 245 Mitglieder.

Kassierer Hans Lindenmeier blickte auf die Finanzen. Ihm bescheinigten die Kassenprüfer Michael von Thannhausen und Alois Bribesneker eine korrekte Kassenprüfung.

In den Grußworten der zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin Bettina Kohnle hörte man den Dank und die Wertschätzung für die Arbeit des VdK in der Gemeinde.

Franz Dorn vom Kreisverband Aalen dankte allen ehrenamtlich Tätigen beim VdK für die unermüdliche Arbeit.

Einstimmig wiedergewählt wurden (für zwei Jahre): die stellvertretende Vorsitzende Steffi Hammele, Kassiererin Karin Kurz, Behindertenvertreter Josef Egetenmeyer und Beisitzerin Sabine Bribesneker. Neue Beisitzerin wurde Uschi Ganzenmüller. Verabschiedet als Beisitzerin wurde Hedwig Lingel.

Das silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten: Marianne Gloning, Hans Lindenmeier, Manuela Kleebauer und Josef Kleebauer.

Vorsitzender Ganzenmüller erwähnte bei seinen Schlussworten noch einige anstehende Aktivitäten: Seniorenfrühstück im Mai mit einem eventuellen Vortrag der Polizei (Thema: Abzocke), einen Ausflug im Juni und eine Waldweihnacht im Dezember.