VdK Tannhausen feiert 70-jähriges Bestehen

Seit 1948 hilft der VdK-Ortsverband Tannhausen seinen Mitgliedern bei sozialen Fragen. Das 70-jährige Bestehen wird am Samstag, 10. März, mit einem Festakt in der Turnhalle von Tannhausen gefeiert.

Stolz schwingt in der Stimme von Bernhard Lingel, dem Vorsitzenden des VdK, mit, wenn er über die Erfolge seines Vereins spricht. „2017 hat sich die Zahl unserer Mitglieder um 25 Neuzugänge auf aktuell 102 erhöht. Das ist schon gewaltig.“

Als 1948 der VdK in Tannhausen gegründet wurde waren seine Aufgaben ganz andere als heute. Zu Beginn seien meist die Frauen von Soldaten beigetreten. Ihre Männer waren im Zweiten Weltkrieg gefallen oder sie galten als vermisst. Der VdK hat die Frauen nicht nur in behördlichen Angelegenheiten unterstützt, sondern auch finanziell Hilfe geleistet. Oft war der VdK der letzte Rettungsanker in Not, sagt Lingel. Als später viele Ehemänner aus Kriegsgefangenschaft zurückkehrten, traten auch sie dem Verein bei. Der Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands, so der ursprüngliche Name des VdK, leistete auch hier wertvolle Arbeit.

Hilfe durch den Dschungel der Bürokratie

In den vielen Jahren haben sich die Arbeit und die Aufgaben des VdK grundlegend geändert. Dabei spielt der demografische Wandel eine große Rolle. Heute vertritt der Sozialverband die Interessen von über 1,8 Millionen Mitgliedern und setzt sich für soziale Gerechtigkeit und eine gerechtere Sozialpolitik ein.

„In diesem Dschungel der Bürokratie verlieren viele die Orientierung, da helfen wir dann“, sagt Lingel. Manche Dinge klingen banal, können den Betroffenen das Leben aber ganz schön schwer machen. Lingel nennt als Beispiel den Schwerbehinderten, der Probleme hatte, einen Behindertenparkausweis zu bekommen. Erst als er der zuständigen Behörde mitteilte, dass er sich jetzt mit seinem Anliegen an den VdK wende, sei es ganz schnell gegangen.

Als Bernhard Lingel 2011 zum Vorsitzenden gewählt wurde, hatte er sich nie träumen lassen, dass er einmal mehr als 100 Mitglieder zu betreuen hat: „Es ist das erste Mal in der Geschichte unseres Vereins, dass wir die Mitgliedermarke von 100 überschritten haben.“

Es gibt noch eine Besonderheit beim VdK. „Wir sind der einzige Ortsverband, der eine eigene Fahne hat“, sagt Lingel. Sie gehörte ursprünglich dem Krieger- und Reservistenverein Tannhausen und stammt aus dem Jahre 1880. Im Jahr 1992 wurde sie als Fahne des VdK noch einmal geweiht. Ihren Platz hat sie im Schloss Tannhausen und wird nur zu besonderen Anlässen geholt.

Einen Wunsch hat Lingel zum Vereinsjubiläum. Dass noch mehr Menschen zu den Veranstaltungen oder Stammtischen des VdK im Vereinsheim des VfB kommen.

Das Festprogramm am Samstag

14 Uhr: Gedenken an die Gefallenen und Verstorbenenen am Kriegerdenkmal mit dem Musikverein.

15 Uhr: Mitgliederversamlugn im Vereinsraum der Turnhalle.

16 Uhr: Festakt mit dem CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack. Grußworte sprechen Bürgermeister Manfred Haase und Siegfried Staiger vom VdK-Landesverband. Der Festakt wird vom Musikverein umrahmt.