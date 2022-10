VdK-Präsidentin zu Karl Lauterbach: „Es ist unter aller Sau, den VdK nicht zu empfangen“

Dass es sich beim Sozialverband VdK nicht um irgendeinen Verein handelt, ist am Freitagabend während des Festakts zum 75-jährigen Jubiläum des Tannhausener Ortsvereins bestätigt worden. Trotz heiterer Stimmung standen ernste Themen auf der Tagesordnung. Insbesondere VdK-Präsidentin Verena Bentele sprach sich dafür aus, Menschen, die pflegebedürftige Angehörige zu Hause betreuen, besser zu unterstützen. Neben Bentele kamen auch die Abgeordneten Winfried Mack und Roderich Kiesewetter, Landrat Joachim Bläse sowie Bürgermeister Siegfried Czerwinski zur Geburtstagsfeier in die Turn- und Festhalle. Nach den Grußworten folgte eine Podiumsdiskussion. Durch den Abend führte Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“.

Rund 91 000 Ergebnisse würden angezeigt, wenn man ihren Namen in eine bekannte Suchmaschine eingebe, sagte Lämmerhirt die Präsidentin des VdK an. Erst habe Bentele im Sport für „Furore“ gesorgt, sich dann sozialpolitisch engagiert und „unzählige Auszeichnungen“, unter anderem einen „Bambi“, erhalten.

Bentele wiederum gab zu, bei einer „Vorstellung ihrer Person“ noch nie so viel gelacht zu haben. Eingeladen zum Jubiläum des Tannhausener Ortsvereins wurde sie vom CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter. Sie betonte die „gute Zusammenarbeit mit allen Parteien“, außer der AfD. Mit denen spreche sie nicht, so Bentele, die in Oberschwaben aufgewachsen ist und daher „immer gerne in Baden-Württemberg“ zu Besuch sei.

„Uns wird zugehört. Wir sind viele und super kompetent“, machte Bentele die Stellung des VdK, was übrigens für „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ steht, deutlich. Der VdK mache „sehr gute sozialpolitische Arbeit“, kümmere sich um die Rechtsberatung der Mitglieder und streite wenn nötig auch vor Gericht, um die Situation der Menschen zu verbessern.

Wie wichtig der Sozialstaat eigentlich sei, habe sie bei einem Besuch in New York festgestellt. Eine Museumsleiterin habe ihr mitgeteilt, dass allein in der US-amerikanischen Großstadt etwa 100 000 Kinder und Jugendliche ohne Obdach sind.

Ein „Dauerthema des VdK“ sei die Rente, berichtete Bentele weiter. Es gebe viele Menschen, die keine hohen Renten bekämen, obwohl sie jahrelang gearbeitet hätten. Und es gebe diejenigen, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage gewesen seien, viele Jahre zu arbeiten. Die seien in Zeiten steigender Inflation und Energiepreise alles andere als „gelassen“. Hier müsse an unterschiedlichen Stellen angesetzt werden, unter anderem bei der Lohnpolitik, so Bentele. Die Rente sei finanzierbar. Der VdK vertrete die Position, dass alle das Rentensystem mitfinanzieren müssten, auch Beamte, Politiker und Selbstständige. Hier müsse Fairness hergestellt werden.

Verena Bentele bezieht meinungsstark Stellung zu den Themen Pflege und Renten. (Foto: Masuch)

Auch das Thema Pflege sprach die Präsidentin an. In der Corona-Pandemie hätten Mitarbeiter in Pflegeheimen und Krankenhäusern einen „Wahnsinnsjob“ gemacht. Für sie sei zu Recht geklatscht worden. Nicht geklatscht worden sei aber für diejenigen, die Angehörige 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche zu Hause pflegten. Laut Bentele werden von deutschlandweit vier Millionen Pflegebedürftigen etwa drei Millionen nicht in Einrichtungen betreut.

Daher fordert Bentele ein Entlastungsbudget für Menschen, die häuslich pflegen, von denen „jeder Fünfte von Armut betroffen“ sei. Ein Problem derzeit sei aber, dass man mit dem Thema Pflege nicht „die ganz große Aufmerksamkeit“ bekäme. Man habe trotz Anfrage bisher keinen Termin bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erhalten. „Es ist unter aller Sau, den VdK nicht zu empfangen“, machte Bentele ihren Ärger darüber deutlich.

Viele Menschen würden derzeit schwierige Zeiten durchmachen, so die Präsidentin weiter. Der VdK habe zum Beispiel dafür gekämpft, dass auch Rentner bei der Energiepreispauschale berücksichtigt worden seien. Jetzt brauche man aber einen Deckel bei Strom und Gas. Sie forderte die Bundesregierung auf, jetzt schnell zu handeln. Wenn Menschen nicht heizen könnten, würden sie frieren. „Deshalb werden wir keine Ruhe geben. Das verspreche ich Ihnen“, sagte sie den Festteilnehmern. Und dafür brauche es auch den Ortsverein Tannhausen mit seinem Vorsitzenden Thomas Ganzenmüller. „Es braucht Sie alle, um für den Sozialstaat zu kämpfen.“

„Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt“, zitierte Bürgermeister Siegfried Czerwinski den Jahrhundert-Schriftsteller Franz Kafka in seinem Grußwort. In der aktuellen Situation, von der Pflege bis zum Krieg, würde vieles um das Thema Vertrauen kreisen, darum, dass die Politik Lösungen für die vielen Probleme finde. Vertrauen sei die subjektive Überzeugung von der Redlichkeit einer anderen Person und etwas, was man erwarten könne, aber auch selbst schenken müsse, so Czerwinski, der sich besonders über den Besuch der VdK-Präsidentin freute.

Roderich Kiesewetter betonte, der VdK, in dem auch er Mitglied ist, sei ein Verband, in dem es einen „offenen, parteiübergreifenden Austausch“ gebe. Der Verband habe mehr als zwei Millionen Mitglieder, mehr als in sämtlichen Parteien zusammen.

Thomas Ganzenmüller überreicht Verena Bentele als Dank für ihren Besuch einen Blumenstrauß. (Foto: Masuch)

Es müsse alles getan werden, die derzeitige Inflation zu senken, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack. Zudem müssten die Gasverstromung gestoppt und die Steuern auf Energie gesenkt werden. Das soziale Sicherungssystem der Bundesrepublik habe aber alle Krisen bisher überstanden. Auch der VdK habe seinen Anteil daran, so Mack weiter.

Siegfried Staiger vom Landesverband des VdK erörterte die Mitgliederzahlen des VdK in Baden-Württemberg. Etwa 254 000 seinen es in Baden-Württemberg. Auch der Ortsverein Tannhausen verzeichne einen Mitgliederzuwachs, derzeit seien es 284. Er lobte die „vorbildliche Arbeit“, die Thomas Ganzenmüller mit seinem Team leiste und warnte davor, dass niemand davor gefeit sei, in den Kreis der Pflegenden zu kommen. Deshalb fordere er ein Budget für pflegende Angehörige als eine elterngeldähnliche Lohnersatzleistung.

Thema Pflege treibt den Landrat um

Wie die Pflegesituation speziell auf der Ostalb aussieht, wollte Moderator Timo Lämmerhirt von Landrat Joachim Bläse in der an die Grußworte anschließenden Podiumsdiskussion wissen. Die Pflege treibe ihn um und werde ein „genauer Begriff“ in seiner kommenden Haushaltsrede im Kreistag sein. Pflege müsse ganzheitlich gedacht werden. So müsse man zahlreiche junge Menschen davon überzeugen, dass es eine gute Idee sei, in die Pflege zu gehen. Zudem müsse man auf Zuwanderung setzen, so Bläse weiter. 70 Prozent der Gepflegten seien auf der Ostalb in häuslicher Pflege, da müsse man sich niedrigschwellige Unterstützungsstrukturen überlegen.

Winfried Mack betonte ebenfalls die Wichtigkeit der Zuwanderung. Viele Menschen kämen aus der Ukraine, die müsse man schnell in Arbeit kriegen. Zudem erwarte er von jungen Menschen volle Leistung. „Work-Life-Balance mit 70 Prozent“ sei derzeit nicht drin. „In diesem Alter kann man voll arbeiten“, so Mack.

Jürgen Köpfer, Geschäftsführer der Seniorenheime „Im Sonnengarten“, von denen sich eines in Tannhausen befindet, sagte, dass es dringend gesteuerte Zuwanderung brauche. Er kritisierte die lange Wartezeit von bis zu 18 Monaten, die man zum Teil auf Kräfte aus dem Ausland warten müsse. Zudem bräuchten die Mitarbeiter, die durch Corona „müde und mürbe“ seien, mehr Zeit für die Bewohner. 40 Prozent der Arbeitszeit würden für die Dokumentation verwendet.

Zahlreiche Gäste kamen zum Jubiläum des VdK-Ortsverbands Tannhausen. (Foto: Masuch)

Verena Bentele sagte, sie könne den Bedarf der Einrichtungen verstehen. Sie setze aber darauf, ambulante Angebote und Pflege zu Hause mehr zu vernetzen. Wenn man „nur auf professionelle“ Pflege setze, werde das so nicht funktionieren. Die Politik müsse dafür die Strukturen schaffen.

Roderich Kiesewetter forderte, dass endlich der „Deckel bei den Freiwilligendiensten“ aufgehoben werde. Wen dies mit klaren Angeboten kombiniert werde, könnten junge Menschen für einen gewissen Zeitraum darauf vorbereitet werden, die Dokumentationspflicht in Einrichtungen zu übernehmen. Zudem müssten die Arbeitszeiten mitarbeiterfreundlicher gestaltet werden.

Zum Ende lud Thomas Ganzenmüller seine Gäste bei Snacks und Getränken ein, den gemeinsamen Austausch im Gespräch zu finden. Die musikalische Untermalung der Jubiläumsfeier hatte in bewährter Weise die „Schwabenlandkapelle“ (Musikverein Tannhausen) übernommen.