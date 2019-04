Vanessa Wille ist beste Absolventin an der Hochschule für öffentliche Verwaltung

Vanessa Wille (22) aus Tannhausen ist in diesem Jahr unter den fünf besten Absolventen der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg gewesen. In ihrem Studiengang „Public Management“ erreichte sie mit 1,3 gar die beste Prüfungsendnote. Das Thema von Willes Bachelorthesis lautete: „E-Partizipation im Bereich der Kreispolitik – ein Schritt zu mehr Transparenz oder Politikum?“

Sie erhielt für ihre Bestnote an der Hoschschule sowohl vom Städtetag Baden-Württemberg als auch von der BB-Bank, einer deutschen Genossenschaftsbank mit Sitz in Karlsruhe, einen Ehrenpreis beziehungsweise eine Urkunde und ein Geldpräsent. Eine Urkunde überreichte außerdem der Verein der Freunde der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg.

Vanessa Wille hatte 2012 ihren Realschulabschluss an der Sechta-Ries-Schule in Unterschneidheim gemacht und war danach an das Peutinger-Gymnasium in Ellwangen gewechselt, wo sie 2015 das Abitur ablegen konnte. Ab September 2015 startete sie ein Einführungspraktikum bei der Stadt Ludwigsburg. Danach absolvierte sie für jeweils drei Monate vier weitere Praktika im Polizeipräsidium Aalen, bei der Stadt Bopfingen, im Rathaus der Stadt Dunedin in Neuseeland sowie im Landratsamt Aalen. In dem Zeitraum vor ihrer Staatsprüfung half sie schon in der Kämmerei der Stadt Lauchheim aus. Seit dem 26. Februar 2019 ist Vanessa Wille offiziell Kämmerin der Stadt Lauchheim, die ihr zu diesem erfolgreichen Studienabschluss herzlichst gratulierte und sie als neue Mitarbeiterin begrüßte.