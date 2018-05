Unimogs fahren in Tannhausen vor

Automobilfans aufgepasst: Der Opel-Club Tannhausen lädt am Sonntag, 10. Juni, zu seinem nunmehr siebten markenoffenen Old- und Youngtimer-Treffen auf dem Festplatz beim Sportgelände in Tannhausen. Es gilt die altbekannte Regel: Ausstellen dürfen in Tannhausen alle, deren Motorräder, Autos, Lastwagen, Traktoren oder Busse älter als 20 Jahre (Youngtimer) oder älter als 30 Jahre (Oldtimer) sind. Als besonderes Highlight können sich die Gäste in in diesem Jahr noch auf eine Unimog-Sonderausstellung auf dem Festgelände freuen.

Das Treffen beginnt um 9.30 Uhr mit Frühschoppen und Weißwurstfrühstück, auch danach ist mit Mittagstisch und Kaffee und Kuchen für Essen und Trinken gesorgt. Um 13.30 Uhr soll dann wieder eine große Old- und Youngtimer-Ausfahrt durch die Gemeinde Tannhausen stattfinden. Gegen 15.30 Uhr ist die Pokalverleihung vorgesehen. Die Fahrzeuge werden durch die Teilnehmer selbst bewertet. Pokale gibt es für den schönsten Old- und Youngtimer, für den schönsten Traktor, das älteste Fahrzeug, für die weiteste Anreise und für die größte Gruppe oder den Verein, der mit den meisten Fahrzeugen anreist.

Erstmals wird in diesem Jahr auch der schönste Unimog prämiert. Hintergrund ist das Treffen des Unimog-Clubs Ostalb, das an 10. Sonntag zeitgleich auf dem Sportgelände in Tannhausen ausgetragen wird. Zu diesem Treffen werden bis zu 100 schmucke Unimogs erwartet.

Auch für kleine Gäste wird an dem Tag etwas geboten, es warten eine Hüpfburg und ein Karussell. Eingeläutet wird das Old- und Youngtimer-Treffen übrigens schon am Samstag, da findet ab 20 Uhr im Vereinsheim eine 80er und 90er-Jahre-Party statt.