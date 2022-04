Über 600 Bürger lauschen sechs Bürgermeisterschaftskandidaten für Tannhausen

Als hätten sie einen Popstar erwartet. Die Turn- und Festhalle in Tannhausen ist am Freitagabend proppevoll gewesen. Über 600 Bürgerinnen und Bürger, also numerisch rund ein Drittel der Gemeinde, waren gekommen. Ein Prominenter ist zwar nicht erschienen und es waren auch Interessierte aus den umliegenden Gemeinden anwesend, dafür aber fünf von sechs Bürgermeisterkandidaten, die die Nachfolge des scheidenden Manfred Haase, der nach 24 Jahren sein Amt abgibt, antreten und am 8. Mai gewählt werden möchten. Eine stattliche Anzahl an Bewerbern, auf die Gemeinden dieser Größenordnung bei Bürgermeisterwahlen nur selten kommen. „Hier haben Sie wirklich die Wahl“, brachte es Haase auf den Punkt.

Fünf von sechs Kandidaten präsentieren sich

Haase moderierte den Abend in seinem gewohnten Umfeld. Und als Frank Helmut Sailer auch nach mehrmaligen Aufforderungen des scheidenden Bürgermeisters nicht auf die Bühne kam, war klar: An diesem Freitagabend würden sich nur fünf der sechs offiziellen Bewerber der Gemeinde präsentieren. Daniel Ott, Stephan Sailer, Siegfried Czerwinski, Manfred Michael Meyer und Daniel Matthias Göggerle waren anwesend, um aktiv ihren Hut in den Ring zu schmeißen.

Jeder bekommt 15 Minuten Redezeit

Haase moderierte nicht nur durch den Abend, er erklärte auch kurz vorher, wie dieses Prozedere ablaufen werde. Jeder der Kandidaten hatte schließlich in 15 Minuten die Möglichkeit, Werbung in eigener Sache zu machen. Die übrigen Kandidaten durften während der Reden eines Kandidaten nicht in der Halle sein. Kämmerer David Scheiner stoppte die Uhr ganz genau. Im Anschluss an die Reden, so kündigte es Haase an, gab es noch 45 Minuten Zeit für das Plenum, Fragen an die Bürgermeisterkandidaten zu stellen.

Daniel Ott startet mit den Statements

Daniel Ott ist in Aalen geboren worden, in Zöbingen aufgewachsen und in Nördlingen wohnhaft. Der 41-Jährige hat seine Bewerbung als Erster abgegeben. Das Rad müsse nicht immer neu erfunden werden, das sei häufig „besser, als selbst schlecht gemacht“, war eine seiner Aussagen. Als dreifacher Familienvater könne er die Eltern verstehen und freue sich bereits auf die Kontakte zu den Verantwortlichen von Schulen und Kindergarten. Danach wäre der Bewerberreihenfolge nach Frank Helmut Sailer an der Reihe gewesen, doch er war als Einziger nicht anwesend, was legitim sei, sagt Moderator Haase. Dass dieser Manfred mit Vornamen heißt, das wissen die Tannhäuser, Stephan Slavik, nächster im Bunde, hatte dies im Eifer des Gefechts vergessen und nannte den Noch-Bürgermeister kurzerhand „Hermann“.

Zwei Versprecher der Nervosität

Im Zuschauerraum wurde getuschelt und geschmunzelt, Haase selbst war deswegen kurz irritiert, bemerkte seinen Fauxpas nicht und fuhr fort. Als er später vom Landrat Pavel sprach, wurde es noch lauter, diesmal aber bemerkte er seinen Versprecher und musste selbst lachen. Haase moderierte gekonnt und bedankte sich mehrmals beim konzentrierten Publikum für die Fairness, nicht nur wegen Slavik. „Die Kandidaten sind aufgeregt, das ist verständlich. So ging es mir vor 24 Jahre auch.“

Neugierde auf den Mann aus Nordrhein-Westfalen

Neugierig waren die Zuschauer natürlich auf Siegfried Czerwinski, ein „Reingschmeckter“ aus Wesel. An ihn richtete sich auch die erste Frage aus dem Publikum. Warum er denn ausgerechnet in Tannhausen Bürgermeister werden wolle und ob es in Nordrhein-Westfalen denn keine schönen Dörfer gebe. „Ich hatte grundsätzlich nicht vor, Bürgermeister zu werden. Tannhausen aber schien es ernst zu meinen und jetzt meine ich es auch ernst. Ich verkaufe mein Haus und ziehe mit meiner Familie hier in den Süden“, antwortete Czerwinski, der die Frage als legitim empfand. Eines konnte Czerwinski unter Beweis stellen: Er ist kein Spaß-Kandidat, wie es im Vorfeld einige vermuteten.

Nervöser Polizist und ein junger Agrarwissenschaftler

Manfred Michael Meyer redete in seinem Statement frei, sprach dabei sehr viele Themen auf einmal an, was dazu führte, dass er etwas seinen roten Faden zu verlieren schien. Im Plenum wurde es in den letzten Minuten seiner Rede entsprechend unruhig. Am Ende sympathisch aber räumte er ein, dass er sehr nervös gewesen sei und fügte an: „Ich bin irgendwie ganz durch den Wind.“ Auf der anderen Seite des Podiums saß schließlich der erst 27-jährige Daniel Matthias Göggerle, den die Gemeinde wohl am ehesten kennt, ist er doch in Tannhausen in etlichen Vereinen vertreten. Tannhausen gehöre fest zu seinem Leben, gab er fast schon emotional zu Protokoll. Der Agrawissenschaftler sieht sich ob seines Studiums bestens gerüstet. Ein Professor sagte ihm, dass es ein recht breites Studium sei mit den Bereichen Mathematik, den weiteren Naturwissenschaften, Makro- und Mikro-Ökonomie, Agrarpolitik, allgemeine Politik sowie BWL, Bauen und Architektur. „Das sind alles Dinge, mit denen sich auch ein Bürgermeister auskennen sollte„, so Göggerle. Eines ist sicher, die Wahl am 8. Mai wird spannend werden und kein Spaß-Kandidat, zumindest nicht von diesen fünf, macht der Gemeinde die Wahl leichter.