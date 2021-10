Über 105 Läufer versilbern Spendenlauf des VdK Ortsvereins Tannhausen

In Tannhausen hat der VdK-Ortsverband vor kurzem zu der Aktion „Der VdK bewegt sich – Laufen für einen Guten Zweck“ aufgerufen. Und das mit Erfolg. 105 Freizeitläufer nahmen an dem Benefizlauf teil und rissen an dem Tag Kilometer um Kilometer runter. Darunter auch der Tannhausener Pfarrer Jens Kimmerle, der es sich nicht nehmen, nach einer schweren Fahrradtour nach Wemding auch noch eine Etappe für den VdK zu laufen. Ein sportliches Engagement, das sich am Ende ausgezahlt hat. Denn unterstützt wurde die Aktion von der EnBW ODR die nun jeden gelaufenen Kilometer in Geld umwandeln wird. Die Spendensumme soll an verschiedene gemeinnützige Organisationen in der Region gehen.