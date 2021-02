Tannhausens Sternsinger sammeln 6175 Euro für einen guten Zweck

Auch in Corona-Zeiten sind die Tannhausener spendabel. Die diesjährige Sternsinger-Aktion der Sankt-Lukas-Gemeinde brachte die stolze Summe von 6175 Euro für den guten Zweck.

Wegen der Corona-Pandemie wurde der Segen von den Sternsinger in diesem Jahr gänzlich kontaktlos verteilt. Segensboten, vertreten durch den Tannhausener Kirchengemeinderat und weiteren fleißigen Helfern, hatten dazu eifrig Segenspakete in jeden Briefkasten in der Gemeinde verteilt. Mit einem Anschreiben zum Aufruf zu einer Spende, einer Postkarte mit einem Bild der Sternsinger vom letzten Jahr, einem „Behüt Euch Gott“ und natürlich dem Segensspruch in Form eines Türaufklebers – 20 * C + M + B + 21 – kam der Segen in jedes Haus.

Die Kirchengemeinde Sankt Lukas möchte, wie schon in den vergangenen Jahren auch, wieder die Schule in San Bartolo/Caprican/Guatemala, die vom ehemaligen Tannhausener Pfarrer Peter Mettenleiter aufgebaut wurde, mit einem Teilbetrag aus den eingegangenen Spenden unterstützen.