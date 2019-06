Tannhausener Störche werden flügge

Auch in diesem Jahr hat in Tannhausen wieder Storchennachwuchs gegeben. Im Frühjahr hatte sich jenes Paar, das auch schon in den beiden vorangegangenen Jahren im Nest auf dem Dach der Pfarrkirche Sankt Lukas erfolgreich gebrütet hatte, niedergelassen und gepaart. Vier junge Störche waren das Ergebnis. Davon sollten am Ende aber nur zwei Tiere überleben.

In der vergangenen Woche wurden die beiden Jungstörche im Nest beringt. Mittlerweile versuchen sie auf dem Kirchendach schon die ersten zarten Flugversuche. Es ist wohl nur noch eine kurze Zeit, bis die beiden Jungstörche flügge werden und zusammen mit ihren Eltern auf Futtersuche gehen können.

Mit der erfolgreichen Brut in diesem Jahr sind in den vergangenen drei Jahren insgesamt acht Jungstörche in Tannhausen aufgezogen worden.