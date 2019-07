Tannhausener Rat nimmt Arbeit auf

Der im Mai gewählte Tannhausener Gemeinderat mit den sechs bisherigen und den vier neuen Mitgliedern ist zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Im Lauf der Sitzung sind die Räte verpflichtet und die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt worden .

Bürgermeister Manfred Haase teilte mit, dass das Landratsamt Ost-albkreis die Kommunalwahl vom 26. Mai für gültig erklärt hat. Somit gebe es auch keine Hinderungsgründe bei den gewählten Gemeinderäten, ihr Amt anzutreten. Haase dankte den gewählten Gemeinderäten für ihre Bereitschaft, dieses Ehrenamt zu übernehmen. Der Schultes verlas die Verpflichtungsformel, die die Mitglieder wiederholten. Per Handschlag erfolgte die Verpflichtung der Räte: Haase bot danach eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren an und bat um eine loyale Arbeit im Gremium.

Im Vorfeld der Sitzung hatten sich die beiden Listen auf den bisherigen ersten Stellvertreter des Bürgermeisters, Gerhard Körner, geeinigt. Er hatte bei der Wahl im Mai die meisten Stimmen erhalten. Bei der anschließenden geheimen Wahl wurde Körner einstimmig gewählt. Er erhielt dafür viel Beifall und dankte für den Vertrauensvorschuss.

Auch die Wahl der zweiten Stellvertreterin ging reibungslos vonstatten. Die Räte hatten sich im Vorfeld auf Bettina Kohnle geeinigt, die in der vergangenen Amtsperiode dieses Amt innehatte. Bei der Wahl hatte sie die zweithöchste Stimmenzahl erzielt. Bettina Kohnle wurde ebenfalls einstimmig gewählt. Auch sie dankte für das Vertrauen.

Bürgermeister Manfred Haase teilte mit, dass die Elektromaßnahmen im alten Schulhaus inzwischen abgeschlossen seien. Auch die Verlegung neuer Wasseranschlüsse in Bleichroden, die zusammen mit dem Breitbandanschluss erfolgt sei, sei fast beendet. Der Gänsweiher südöstlich von Forstweiler sei für weitere neun Jahre verpachtet worden.

Belag für Forststraße kommt bald

Überdies solle in etwa drei bis vier Wochen der Straßenendbelag in der Forststraße aufgetragen werden. Haase dankte für die Geduld der Anlieger und gab bekannt, dass die EnBW ODR in Kürze mit dem Aufbau der Druckerhöhungsanlage am Ostende der Thannhäuserstraße beginnen und dabei auch die Dachständer abbauen werde.

Erfreulich sei, dass der knapp 400 Meter lange Feldweg entlang der Landesstraße 1076 zwischen dem östlichen Ende von Forstweiler und Bergheim inzwischen asphaltiert und das Bankett angepasst worden sei. Die Gemeinde hatte hierfür rund 60 000 Euro im Haushalt 2019 eingestellt. Der Feldweg führt zu einem der schönsten Aussichtspunkte von Tannhausen.

Einstimmig waren schon im Vorfeld der Sitzung Gerhard Goldammer und Bettina Kohnle als Vertreter für die Verbandsversammlung des Verwaltungsverbands Tannhausen benannt worden, Jürgen Köpfer und Jürgen Geiß wurden als Stellvertreter nominiert. Gerhard Körner, Wolfgang Wille, Richard Bosch und Jürgen Köpfer sind die Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Rieswasserversorgung in Wört. Jürgen Geiß, Manfred Kurz, Jürgen Gaiser und Marco Lechner sind die Stellvertreter.