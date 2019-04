Tannhausener Kirchenorgel wird saniert

Der Innenraum der Pfarrkirche Sankt Lukas in Tannhausen wird derzeit renoviert. In diesem Zuge soll nun auch die rund 60 Jahre Orgel, die zum Teil durch die Sanierungarbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden ist, wieder auf Vordermann gebracht werden. Die Grundsanierung der Orgel kostet rund 22 000 Euro, ein zusätzlicher Austausch von Teilen nochmals rund 15 000 Euro. Für die kleine Kirchengemeinde ist das viel Geld, zumal die Diözese nichts übernimmt. Deshalb startet der Tannhausener Kirchengemeinderat jetzt auch eine Crowdfunding-Aktion.

Der Kirchengemeinderat unter der gewählten Vorsitzenden Martina Wettemann und Pater Jens Bartsch, Administrator der Seelsorgeeinheit Virngrund Ost haben die VR-Bank Ellwangen mit ihrem Crowdfunding-Modell mit ins Boot genommen hat.

Mit der Crowdfunding-Aktion sollen 8888 Euro (nach oben keine Grenzen) an Spenden eingesammelt werden. Darin ist der Betrag, den die VR-Bank zuschießt, enthalten. Um die Aktion überhaupt starten zu können brauchen die Verantwortlichen des Kirchengemeinderats 100 Fans. Gestartet wird am 1. Juni und die Aktion läuft dann bis Ende August. Die Grundkosten für die Orgelsanierung hat Orgelbaumeisterin Eva-Maria-Angelika Scheiger aus Ellwangen mit rund 22 000 Euro veranschlagt. Nach Rücksprache zwischen Scheiger und Eberhard Schulz, bischöflicher Orgelsachverständige der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der die Kirchengemeinde berät und am 2. Mai nach Tannhausen kommt, könnte das Ganze auch teurer werden. Es kommt darauf an, welche Empfehlungen umgesetzt werden.

Kirchensanierung soll bis Dezember abgeschlossen sein

Die Sankt-Lukas-Kirche in Tannhausen ist über 500 Jahre alt. Die Sanierungsarbeiten, mit denen am 2. Mai 2018 begonnen wurden, sollen bis Dezember fertig sein und sind mit rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Am 15. Dezember soll der Altar feierlich geweiht werden. Für die Orgelsanierung rechnen Kirchenpfleger Karl Negraschis und Martina Wettemann, mit einem Zeitfenster von rund sechs Wochen.

Das Crowfunding läuft ab 1. Juni. Ab diesem Zeitpunkt kann für das Orgel-Projekt gespendet werden. Je mehr gespendet wird, um so mehr zahlt die VR-Bank dazu. Für jede 10ehn Euro kommen 5 Euro von der VR-Bank dazu. Bei 100 sind es 50 Euro und bei 200 (Höchstgrenze) zahlt die VR-Bank 100 Euro in den Spendentopf mit ein.