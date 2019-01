Tannhausener Kindergarten wird ausgebaut

Der katholische Kindergarten Sankt Maria in Tannhausen wird baulich erweitert. 300 000 Euro werden dafür im nächsten Jahr in die Hand genommen, Die Gemeinde wird sich mit 70 Prozent (210 000 Euro) an den Kosten beteiligen.

Seit 2017 gibt es im Tannhausener Kindergarten eine Ganztagesbetreuung. Das neue Angebot wird laut Kirchenpfleger Karl Negraschis so gut angenommen, dass der Kindergarten jetzt auch baulich erweitert werden muss. Bislang habe man sich mit provisorischen Lösungen beholfen. Jetzt müsse eine „große Lösung“ her, sagt Negraschis und verweist in diesem Zuge exemplarisch auf die Mittagessen, die in dem Tannhausener Kindergarten ausgegeben werden. Anfangs seien das 120 bis 130 Essen gewesen, jetzt seien es bereits 250 bis 300 Essen am Tag. Den Betreuerinnen stünde dafür nur eine umgebaute, neun Qaudratmeter großen Teeküche zur Verfügung. Ein Nebenraum wurde zum Esszimmer umgemodelt. „Das reicht so einfach nicht mehr aus“, sagt Negraschis auch mit Blick auf die bestehenden Auflagen des Landesjugendamts. Davon abgesehen, sei in dem Kindergarten, der Mitte der 70er-Jahre gebaut worden ist, mittlerweile doch einiges im Argen, sagt der Tannhausener Kirchenbpfleger. Im Zuge der anstehenden Baumaßnahme soll der Kindergarten an der Ostseite erweitert werden. Es soll unter anderem eine neue Küche und ein neuer Lagerraum entstehen. Auch eine Sanierung der WC-Anlagen ist geplant.

Im Kindergarten Sankt Maria werden aktuell drei Gruppen, eine Regelgruppe und zwei Ganztagesgruppen, mit zusammen 58 Kindern betreut.