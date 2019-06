Tannhausener Gemeinderat begibt sich auf den Abenteuerspielplatz

Der Abenteuerspielplatz an der Bopfinger Straße ist das Ziel eines Ortstermins des Tannhausener Gemeinderats gewesen. Die Ratsmitglieder haben das fertig installierte neue Spielgerät begutachtet und auch getestet.

Bürgermeister Manfred Haase freute sich, dass das von der Firma „eibe“ gelieferte mehrteilige Spielgerät von den Kindern gerne angenommen werde. Beim Vorgänger, der 2004 mit dem Spielplatz eingeweiht worden war, hatten sich Schäden am Holz gezeigt. Die Kosten für das neue Spielgerät lagen am Ende bei rund 14 000 Euro. Bei der Vorbereitung der Fundamente und dem Aufstellen halfen die drei Bauhofmitarbeiter Markus Lutz, Thomas Berner und Steffen Witzinger mit. Bei der danebenstehenden Schaukel wurden die Pfosten erneuert. Darüber hinaus ließ die Gemeinde Rollrasen verlegen. Die Räte waren beeindruckt von der soliden Arbeit.

Danach setzte der Gemeinderat seine Sitzung auf dem Dachboden des Rathauses fort, wo das Archiv der Gemeinde untergebracht ist. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet der Lauchheimer Altbürgermeister und leidenschaftliche Historiker, Werner Kowarsch, mit dem Tannhausener Verwaltungsmann Jürgen Gerner daran, die vielen Akten und Bücher zu ordnen und den umfangreichen Archivbestand und die Altregistratur zu sichten und quasi alte und mehrfach vorhandene oder nicht mehr benötigte Akten auszusortieren. In den rund 200 Jahren seit 1810 war doch einiges zusammengekommen.

Die erste Aufgabe war, Raum für das Gemeindearchiv im Südzimmer zu schaffen. Parallel dazu wurde über das Internet recherchiert, ob noch weitere Quellen über Tannhausen vorliegen. Fündig wurde Kowarsch sowohl auf Schloss Harburg als auch im Staatsarchiv in Stuttgart. Die historischen Dokumente des Archivs der Familie des Freiherrn von und zu Thannhausen waren schon vor Jahren in die Landeshauptstadt ausgelagert worden. Kowarsch erwähnte auch die Bildersammlungen und Ausarbeitungen des ehemaligen Tannhausener Lehrers Siegfried Jakel, die noch vorhanden sind.

Kowarsch sagte, er würde sich freuen, wenn die Tannhausener Bürgerinnen und Bürger auch künftig Einsicht in die gesammelten Werke und Akten nähmen. Der Mehrwert des neuen Archivs mit Findbuch liege darin, dass der Bestand jetzt übersichtlich und „nutzbar“ sei. Der Lauchheimer Altbürgermeister konnte sich zudem vorstellen, dass in den historischen Akten noch Fakten schlummerten, die mit Blick auf das in rund drei Jahren geplante Fest zum 300-jährigen Bestehen von Forstweiler von Bedeutung seien.

Bürgermeister Manfred Haase und Michael von Thannhausen dankten Werner Kowarsch und Jürgen Gerner für ihren Einsatz, der oft auch noch zu Hause am PC fortgesetzt wurde. Der Gemeinderat spendete großen Beifall.