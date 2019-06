Tannhausen setzt Schuldenabbau fort

Der Tannhausener Gemeinderat hat einstimmig die Jahresrechnung für 2018 bestätigt, die mit 5,086 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben rund 100 000 Euro unter dem Planansatz lag. Dennoch ist die Rechnung positiv ausgefallen, da der seit 2005 kontinuierlich erfolgte Schuldenabbau beibehalten wurde. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist auf 361,30 Euro gesunken.

Kämmerer Franz Werner legte das Zahlenwerk vor, denn der Verwaltungshaushalt lag mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von rund 3,735 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben knapp über dem Planansatz. Bei der Gewerbesteuer waren über 92 000 Euro mehr als geplant eingenommen worden. Dafür gab es beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen einige Einbußen zu verkraften. Auch die Gemeinde bekam die Niedrigzinsphase zu spüren, denn der Planansatz lag bei 1500 Euro und am Ende musste sie sich mit 99,26 Euro begnügen.

Beim Vermögenshaushalt lag der Ansatz bei 1,485 Millionen, aber am Ende beliefen sich die Einnahmen und Ausgaben auf 1,350 Millionen. Die Schulden wurden auf 655 400 Euro vermindert, was bei 1814 Einwohnern einen Pro-Kopf-Schuldenstand von 361,30 Euro bedeutet. 2017 hatte die Pro-Kopf-Verschuldung noch 402,08 Euro betragen. Die Rücklagen reduzierten sich von 1,049 Millionen auf 619 651 Euro. Bürgermeister Manfred Haase dankte dem Kämmerer und seinem Team für die Ausarbeitung der Jahresrechnung.

Der Schultes verwies zum Abschluss der Sitzung noch einmal auf die am Mittwoch, 26. Juni, in der Turnhalle stattfindende Informationsveranstaltung zur Dorfsanierung, die um 19 Uhr beginnt und bei der noch offene Fragen geklärt werden können.