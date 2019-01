Tannhausen plant vorsichtig und verzichtet auf neue Schulden

Der Gemeinderat Tannhausen hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für das kommende Jahr beraten und beschlossen. Einer der Investitionsschwerpunkte wird 2019 die Grundschule sein, wo die gesamte Elektrik aus Sicherheitsgründen erneuert werden muss. Rund 150 000 Euro wird das die Gemeinde kosten.

Bürgermeister Manfred Haase und Kämmerer Franz Werner stellten den Räten das Zahlenwerk in der Sitzung am Montagabend vor und mahnten dabei gleichzeitig zur Vorsicht.

Denn obschon die Gemeinde eine seit Jahren gute Entwicklung auf der Einnahmenseite verzeichnet – unter anderem wird auch 2019 wieder mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, sie sollen um 10 000 Euro auf insgesamt 360 000 Euro anwachsen – gebe es erste Anzeichen für eine sich abschwächende Konjunktur. Ein Indiz dafür sei die jüngste Steuerschätzung des Bundes, in der erstmals seit vielen Jahren wieder rückläufige Einnahmen prognostiziert werden. Weshalb Kämmerer Werner auch dazu aufforderte, wachsam zu sein und „die Augen offenhalten“. „Wir sollten uns auf keinen Fall mit Maßnahmen übernehmen.“

Dessen ungeachtet stellte der Tannhausener Kämmerer fest, dass man für das Jahr 2019 wieder ein „gutes Haushaltspaket“ schnüren konnte. Auch wenn die Finanzierung der geplanten Investitionen nur mittels einer Entnahme aus den Rücklagen zu stemmen ist. Rund 380 000 Euro müssen 2019 voraussichtlich aus dem Sparstrumpf der Gemeinde abgezapft werden, der damit auf 73 266 Euro zusammenschmelzen wird, was der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe entspricht.

Benötigt wird das Geld für eine Vielzahl großer und kleiner Investitionen, die in diesem Jahr in Tannhausen vorgesehen sind.

Dazu zählt neben der Erneuerung der Elektrik im Schulhaus unter anderem auch wieder die Wohnumfeldmaßnahme samt Kanalerneuerung in der Forststraße. Wie Bürgermeister Haase betonte, seien bei dieser Maßnahme nicht nur die Kosten höher ausgefallen als erwartet. Es flossen auch deutlich weniger Fördermittel vom Land als beantragt. Das habe zur Folge, dass man diese Maßnahme nun nachfinanzieren müsse. 2019 seien dafür 85 000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Weiteres Geld fließt in die Feuerwehr. Hier müssen die analogen Funkmelder gegen neue digitale Geräte ausgetauscht werden. Was bei den derzeit 54 aktiven Tannhausener Feuerwehrangehörigen rund 20 000 Euro kosten wird. Für ein neues Feuerlöscher-Übungsmodul sowie weitere kleinere Rettungsgeräte werden 27 000 Euro bereitgestellt.

Um neue Wohnbauflächen erschließen zu können, ist 2019 zudem Grunderwerb geplant. 120 000 Euro sind dafür vorgesehen.

Für den Breitbandausbau in Bergheim ist eine erste Planrate von 30 000 Euro im Haushalt eingestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahme soll erst 2020 erfolgen.

Für die Asphaltierung eines Feldwegs am östlichen Ortsende werden in diesem Jahr 65 000 Euro in die Hand genommen.

45 000 Euro fließen in die Sanierung von gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und

25 000 Euro in die Erneuerung von Spielgeräten auf den öffentlichen Spielplätzen.

Ein größerer Haushaltsposten bringt das „Programm der städtebaulichen Erneuerung“ mit sich. Die Gemeinde hat für 2019 einen Antrag auf Aufnahme in dieses Landesförderprogramm gestellt. In diesem Rahmen musste auch schon eine erste Kostenrate in Höhe von 130 000 Euro im Haushalt eingestellt werden.

Steuern und Gebühren bleiben unangetastet

Das komplette Investitionsprogramm kann über die Einnahmen der Gemeinde und die geplante Rücklagenentnahme geschultert werden. Wie Haase erklärte, müsste die Gemeinde keine Steuern und Gebühren erhöhen und auch eine Aufnahme von Krediten sei 2019 nicht erforderlich. Vielmehr werde der Schuldenstand der Gemeinde weiter abgebaut, bis zum Ende dieses Jahres auf voraussichtlich 586 820 Euro. Was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 324 Euro entspricht.

Schulden ließen sich in den kommenden Jahren aber nicht vermeiden. Spätestens ab 2022 würden die Schulden steigen, dann stünde mit der Wohnumfeldmaßnahme in der Neuweilerstraße ein Millionenprojekt auf der Agenda. Die Räte stimmten nach kurzer Beratung dem Haushalt 2019 samt mittelfristiger Finanzplanung einmütig zu.