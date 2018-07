Tannhausen im Afrika-Fieber

Höhepunkt des diesjährigen Schulfestes der Grundschule Tannhausen ist die Aufführung des Musicals „Tuishi pamoja – eine Geschichte der Freundschaft in der Savanne“ gewesen. Für die gelungene Darbietung gab es am Ende großen Beifall.

Die Geschichte des Stückes handelt von Vorurteilen, Freundschaft und Toleranz. Das Giraffenjunge Raffi und das Jung-Zebra Zea überwinden nach einem Angriff der Löwen, bei dem sie von ihren Herden getrennt wurden, die anerzogenen Vorurteile und werden Freunde. Ihr Beispiel bringt schließlich auch ihre jeweiligen Herden dazu festzustellen, dass es egal ist, ob man Punkte oder Streifen hat und dass ein Leben in Freundschaft mit den Anderen sehr viel schöner und lebendiger ist.

Die Grundschüler in Tannhausen haben sich im vergangenen Schuljahr im Unterricht intensiv mit dem afrikanischen Kontinent auseinandergesetzt. Im Dezember wurden bei einem Adventsnachmittag Spenden für ein Aids-Waisenhaus in Äthiopien gesammelt. In einem Trommelkurs im April wurden die Viertklässler mit ihrem Klassenlehrer Günther Gaugele dann auf afrikanischen Rhythmen eingestimmt. Beim Jahresausflug der Schule in den Augsburger Zoo erlebten die Schüler die afrikanische Tierwelt. Die Chorleiterin des Grundschulchors Silke Ziegler studierte mit den Grundschülern das Musical ein, das am 13. Juli zur Aufführung kam. Die teilweise geliehenen Kostüme wurden unter Mithilfe von Eltern ergänzt und von den Tannhäuser Narren durch professionelle Airbrush-Schminke noch perfektioniert. „Das war ja fast wie in Afrika“, so der Kommentar eines kundigen Musical-Besuchers, der es wissen muss: Der Mann lebte selbst sieben Jahre lang in Afrika und ist mit einer Afrikanerin verheiratet.

Die Musik, das Bühnenbild, die Kostüme und die ausgestellten Kunstwerke der Grundschüler ließen am Ende wohl bei allen Besuchern das Gefühl für die pulsierende Lebendigkeit des afrikanischen Kontinents aufkommen. Die Resonanz auf das Stück war zumindest bei allen Gästen sehr positiv. Und auch bei den Schülern war die Begeisterung nach der gelungenen Aufführung spürbar. So wurde das Musical für alle zu einem Lehrstück über Toleranz, das im Leben der Grundschüler hoffentlich lange nachwirken wird.