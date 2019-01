Tannhausen hadert mit der Sparkassenschließung

Die geplante Schließung der Tannhausener Sparkassenfiliale ist erneut Thema im Gemeinderat gewesen. Die Enttäuschung über das Vorgehen der Sparkasse ist bei Bürgermeister Manfred Haase und den Gemeinderäten groß. Vor allem, weil die Gemeinde nicht einmal einen Geldautomaten im Ort behalten soll. „Wir wären damit dann die einzige Gemeinde im Virngrund ohne einen Geldautomaten der Sparkasse. Das ist aus meiner Sicht ein absolutes Unding“, schimpfte Haase am Montagabend in der Gemeinderatsitzung.

Haase wies in diesem Zuge daraufhin, dass sich die Tannhausener Verwaltung auch schriftlich über die Schließungspläne der Sparkasse beschwert habe. Der Brief sei sowohl an den Vorsitzenden der Kreissparkasse Ostalb, Andreas Götz, gegangen, als auch an Landrat Klaus Pavel, der Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kreissparkasse ist. Wie Haase betonte, sei diesem Beschwerdeschreiben auch noch eine Unterschriftenliste beigelegt worden, in dem sich rund 140 Tannhausener Bürger gegen die Schließungspläne der Sparkasse ausgesprochen hatten. Diese 140 Unterschriften waren in nur drei Tagen zusammengekommen. Eine private Initiative hatte die Liste im Dezember 2018 in Tannhausen kurzfristig ausgelegt.

Wie Haase berichtete habe die Sparkasse auf das Schreiben aus Tannhausen bereits reagiert. Allerdings nur mit einem „08/15-Standardbrief“, wie der Tannhausener Bürgermeister bedauerte, der in der Sitzung dann das Antwortschreiben der Sparkasse verlas.

Das Kreditinstitut unterstreicht darin nochmals, dass man mit der Zusammenlegung von Filialen auf die anhaltende Niedrigzinspolitik und auch auf das veränderte Verhalten der Kunden, die immer häufiger Onlinebanking nutzten, reagiere. Die sinkende Kundenfrequenz am Schalter zwinge die Sparkasse zum Handeln. Gleichwohl stelle das Institut sicher, dass jeder Sparkassenkunde innerhalb von „nur“ zehn Minuten Fahrzeit einen Geldautomaten beziehungsweise Kontoauszugsdrucker erreichen könne, schreibt die Sparkasse. Für eine qualifizierte Geld- und Anlageberatung müssten maximal 20 Minuten Fahrzeit eingeplant werden.

Gemeinderat Gerhard Körner kommentierte diese Aussagen mit bitterem Sarkasmus und brachte in diesem Zuge das Dorfauto ins Spiel, dass es künftig in Tannhausen geben wird. Man sollte in den Leihbedingungen für dieses Gemeinschaftsauto noch festlegen, dass es „ausdrücklich nicht für Fahrten zu einem Sparkassengeldautomaten in Unterschneidheim oder Ellenberg“ verwendet werden dürfe, regte ein sichtlich angesäuerter Körner „ironisch gemeint“ an.