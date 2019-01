Tannhausen geht juristisch gegen Erweiterung des Bengelmann-Markts vor

Die Gemeinde Tannhausen wehrt sich juristisch gegen die geplante Erweiterung des Regionalmarktes Bengelmann in Unterschneidheim. Darüber hat Bürgermeister Manfred Haase in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend informiert.

Wie Haase erklärte, habe der Tannhausener Gemeinderat dieses Vorgehen bereits im Dezember 2018 in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Auf Grundlage dieses Beschlusses habe man nun „Rechtsmittel“ gegen die Baugenehmigung für den Unterschneidheimer Einkaufsmarkt eingelegt. Ein Widerspruch sei ans Regierungspräsidium weitergeleitet worden.

Der Regionalmarkt Bengelmann will seine Verkaufsfläche um rund 360 Quadratmeter auf fast 1600 Quadratmeter erweitern (wir berichteten). In diesem Zuge soll in dem Markt unter anderem ein Drogeriebereich eingerichtet werden. Außerdem sollen die Obst- und Floristikabteilung sowie der Backshop vergrößert werden. Diese Pläne haben in den vergangenen zwei Jahren zu heftigen Kontroversen mit den Nachbargemeinden geführt. Kritik kam dabei unter anderem aus Tannhausen, wo man sich vor den negativen Auswirkungen auf den eigenen Einzelhandel im Ort fürchtet. Bereits im Mai 2017 votierte der Tannhausener Gemeinderat deshalb auch einstimmig gegen die Erweiterungspläne.

Nachdem die Behörden für die Bengelmann-Pläne jetzt tatsächlich grünes Licht gegeben haben – die Baugenehmigung wurde Ende 2018 erteilt – spitzt sich der Streit zu. Foto: afi