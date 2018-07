Tannhausen erhält 75 000 Euro

Der Gemeinderat Tannhausen hat sich vor seiner Sitzung im Rathaus auf dem Kinderspielplatz bei der Mörikestraße getroffen. Bürgermeister Manfred Haase stellte den Räten ein neues Spielgerät vor, einen hölzernen Fünfeckturm mit Rutsche, rundum eingebettet in Holzschnitzeln. Dafür waren im Haushalt auf Wunsch des Rates rund 8000 Euro eingestellt worden. Mit einem Endpreis von 7866,68 Euro gelang hier eine Punktlandung. Das neue Spielgerät ist der Ersatz für den Rutschenturm, der vor rund 20 Jahren aufgebaut, im Vorjahr bei einer Routinekontrolle abgesprochen und danach abgebaut wurde. Der Gemeinderat entschied sich danach für ein modernes Spielgerät ohne Kunststoff. In der Zwischenzeit, so der Schultes, habe es von den Bürgern eine gute Resonanz für dieses Spielgerät auf dem gepflegten Gelände gegeben.

Mit einer guten Nachricht startete Haase auch die anschließende Sitzung im Rathaus, die extra auf den 24. Juli gelegt wurde, da an diesem Tag in Stuttgart der Verteilungsausschuss für den Ausgleichstock tagte und Zuschüsse für Bauvorhaben im Land vergab. Tannhausen hatte beim Ausgleichstock einen Zuschussantrag von 200 000 Euro gestellt, nachdem sie zwar für die Kanalerneuerung und die Forststraße mit Feldwegsanierung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum bereits181 560 Euro erhalten hatte, aber ein beantragter Zuschuss von 87 000 Euro aus der Fachförderung Wasserwirtschaft nicht gewährt worden war, was eine Nachfinanzierung erforderlich machte. Per Anruf erfuhr die Verwaltung nun, dass 75 000 Euro als Zuschuss vom Ausgleichstock gewährt werden. Für die Gemeinde bedeutet dies, dass sie die fehlenden 125 000 Euro aus der Rücklage entnehmen muss und dadurch der Eigenanteil an der Baumaßnahme höher wird.

Manuela Bergdolt von den stadtlandingenieuren Ellwangen teilte mit, dass insgesamt neun Firmen sich für die Baumaßnahme „Forststraße“ interessierten und sechs von ihnen ein Angebot abgaben. Der günstigste und vom Gemeinderat auch einstimmig angenommene Anbieter war die Firma Thannhauser aus Fremdingen zum Preis von rund 993 000 Euro. Sobald die Maßnahme im Herbst 2018 beginnt, kann der Kontakt mit den Anliegern wegen der Hausanschlüsse aufgenommen werden. Gerechnet wird mit rund einem Jahr Bauzeit.

Auf Anfrage aus dem Rat teilte der Schultes mit, dass durch den Bau der Umgehungsstraße der Bundesstraße 25 bei Greiselbach die Umleitung des Verkehrs durch Tannhausen eigentlich abgeschlossen sein sollte. Haase erwartet aber eine weitere Verkehrsbelastung in Tannhausen, wenn die Landesstraße 1076 zwischen Riepach und Pfahlheim saniert wird.

Bezüglich der angekündigten Schließung des einzigen noch in Tannhausen verbliebenen Einzelhandelsgeschäftes der Familie Hans Hammele teilte Haase mit, dass Bäckermeister Franz Beck junior einen neuen Laden in den Räumen der ehemaligen Apotheke neben dem Rathaus plant.