Tannhäuser Wallfahrt zum Schönenberg

Am vergangenen Wochenende hat die Wallfahrt der Tannhäuser Kirchengemeinde zur Wallfahrtskirche Schönenberg stattgefunden. Am frühen Morgen, gegen 5 Uhr, trafen sich dazu rund 30 Tannhäuser Pilger bei der Sankt-Lukaskirche. Im Dunklen und bei noch kühlen Temperaturen setzte sich der Tross nach einem kurzen Gebet in Bewegung. Als nach circa einer halben Stunde die Sonne die Dunkelheit langsam vertrieben hatte, sahen die Pilger einen selten schönen Sonnenaufgang mit herrlichem Morgenrot. Bei schönstem Wallfahrtswetter ging es dann weiter Richtung Ellwangen. Zwischendurch wurde gebetet, gesungen und gerastet. So in Hirlbach, wo Kaffee und Brezeln auf die Wallfahrer warteten. Am Ziel, der Wallfahrtskirche Schönenberg, wurde dann ein Gottesdienst abgehalten, mitgestaltet vom Tannhäuser Pfarrer Manfred Schmid, der erst vor kurzem in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Nach dem Gottesdienst wurden noch einige Lieder in der benachbarten Gnadenkapelle gesungen, ehe es dann in Fahrgemeinschaften wieder zurück nach Tannhausen ging. Foto: Karl Spegel