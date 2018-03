Tannhäuser Narren holen sich den kirchlichen Segen

Tannhausen (mab) - Tannhausens Narren haben am Sonntag in der rappelvollen Sankt-Lukas-Kirche ihre traditionellen Narrenmesse gefeiert – zum achten, zugleich auch letzten Mal von Pfarrer Manfred Schmid zelebriert. Zum Dank für seine humorvoll gestalteten Gottesdienste zur Faschingszeit überreichten die Tannhäuser Narren „ihrem Pfarrer“ eine kleine Statue des Heiligen Lukas. Seine Predigt hielt Schmid am Sonntag in gewohnter Weise wieder in Reimform. „Feiert gut und dreimal Amen“, sagte Schmid am Ende seiner Predigt und wünschte allen Gottesdienstbesuchern ein ausgelassenes und vor allem unfallfreies Fest. Die musikalische Umrahmung übernahm in Teilen die Guggenmusik der Schollaklopfer Tannhausen. Im Anschluss an den Gottesdienst ging es für die Tannhäuser Narren direkt zum Faschingsumzug nach Wört.