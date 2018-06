Tannhäuser freuen sich über neue Ärztin – in Unterschneidheim

Es gibt sie noch, aber sie gelten bei vielen Gesundheitsexperten bereits als aussterbende Spezies: Landärzte. Unsere Zeitung schaute sich in den Gemeinden des Virngrunds einmal um. Wie ist es bestellt um die medizinische Versorgung auf dem Land. Was wird wo noch geboten? Und welche Konzepte haben die Verwaltungen in der Schublade, um die medizinische Versorgung vor Ort zu sichern oder zu verbessern? Einer, der bei diesem Thema kein Blatt vor den Mund genommen hat, war der Tannhäuser Bürgermeister Manfred Haase.

Die Gemeinde Tannhausen muss seit 2009 ohne eigenen Arzt auskommen. Hier hatte lange Jahre Dr. Rolf Hort die medizinische Versorgung sichergestellt. Nach Erreichen der Altersgrenze musste er Ende 2007 aufhören. Mit Dr. Bruno Blersch konnte im April 2008 tatsächlich noch ein Praxisnachfolger gefunden werden. Aber Blersch verabschiedete sich nur ein Jahr später wieder – für die Aufgabe der Praxis führte der Mediziner damals wirtschaftliche Gründe an.„Chancen sind gleich null“Dass sich in der Gemeinde nochmals ein Arzt mit festem Sitz ansiedeln wird, hält Bürgermeister Manfred Haase zum jetzigen Zeitpunkt für nahezu ausgeschlossen. „Die Chancen sind gleich null“, sagt der Tannhäuser Verwaltungschef. Zumal Tannhausen im Gegensatz zu finanzstarken Kommunen, wie Rosenberg oder Wört, nicht die Möglichkeiten habe, monetäre Anreize für Ärzte zu setzen. Tannhausen könne für die eventuelle Ansiedelung eines Mediziners nun einmal keine 100 000 Euro im Haushalt vorhalten, wie es die Gemeinde Wört seit Jahren tut, und sie könne auch keine neuen Praxen für rund eine Million Euro bauen, wie es derzeit in Rosenberg geschieht. „Wir haben diese wirtschaftlichen Möglichkeiten einfach nicht“, sagt Haase, wobei er die Investitionen in Rosenberg für durchaus riskant hält. „Was passiert, wenn dort trotz des Baus moderner Räume am Ende kein Arzt gefunden wird?“

Gleichwohl hadert der Tannhäuser Bürgermeister mit der aktuellen Situation in seinem Ort und mit Aussagen von Politikern, wie der ehemaligen baden-württembergischen Sozialministerin Dr. Monika Stolz. Die hatte Haase gegenüber einmal erklärt, dass die Menschen bis zu 20 Minuten Anfahrt zum nächsten Arzt akzeptieren müssten. Haase hält diese Denkweise für falsch. „Mit Blick auf das sehr spärliche Angebot im öffentlichen Personennahverkehr muss die Politik dafür sorgen, dass gerade chronisch kranke und alte Menschen auf dem Land die Möglichkeit haben, sich vor Ort behandeln lassen zu können.“ Zumindest tageweise Sprechstunden sollten in den ländlichen Kommunen angeboten werden, postuliert der Tannhäuser Bürgermeister.

Kritik übt Haase in diesem Zuge auch an der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Interessensverband habe viel zu lange bestritten, dass es im Landkreis eine medizinische Unterversorgung gibt, sagt Haase: „Klar, wenn ich den gesamten Ostalbkreis nehme, sind wir derzeit ja tatsächlich noch ausreichend versorgt. Aber wer die hausärtzliche Versorgung kleinräumiger betrachtet, erkennt doch sofort, dass es mittlerweile sehr wohl unterversorgte Gebiete gibt.“

Haase nimmt die KV hier in die Pflicht; sie müsse eine ausreichende medizinische Versorgung der Menschen sicherstellen. Auch auf dem Land. „Nur für diese eine Aufgabe braucht man diesen Verband – der ist ansonsten überflüssig“, sagt Haase, der der KV in diesem zentralen Punkt „klägliches Versagen“ vorwirft.

Deutlich erfreulicher findet der Tannhäuser Bürgermeister die jüngsten Entwicklungen in der Nachbargemeinde Unterschneidheim. Hier konnte für die Arztpraxis von Dr. Roland Braun, die auch von vielen Tannhäuser Patienten besucht wird, eine langfristige Lösung gefunden werden; in die Praxis des Allgemeinmediziners steigt zum 1. Januar dessen Tochter, die Fachärztin Dr. Theresa Renz, ein.Schweiz statt Tannhausen

„Davon profitiert auch Tannhausen“, sagt Haase und erinnert mit einigem Bedauern daran, dass eine solche „familieninterne Nachfolgelösung“ in seinem Ort seinerzeit nicht geklappt hatte. Die Tochter des ehemaligen Tannhäuser Arztes, Dr. Rolf Hort, sei zwar auch Medizinerin. Sie habe es aber vorgezogen, in der Schweiz zu praktizieren, wo deutschen Ärzten deutlich attraktivere Arbeitsbedingungen geboten werden.

Info: Tannhausen verfügt derzeit noch über einen Zahnarzt, zwei Krankengymnastikpraxen sowie die Sozialstation Lauchheim mit einem mobilen Pflegeangebot. Außerdem steht vor der ehemaligen Apotheke, die im Sommer dieses Jahres geschlossen wurde, ein sogenannter Rezeptkasten, der von den Apotheken aus Mönchsroth und Unterschneidheim betreut wird. Patienten können hier ihr Rezept einwerfen und bekommen es von den Apotheken dann kostenfrei nach Hause geliefert. Wer das Rezept am Vormittag einwirft, bekommt seine Medizin noch am gleichen Tag; ansonsten erfolgt die Lieferung am nächsten Tag.

Die Situation un Unterschneidheim:

In Unterschneidheim ist es um die medizinische Versorgung gut bestellt. In der 4500 Einwohner zählenden Gemeinde praktizieren neben einem Zahnarzt aktuell auch zwei Allgemeinmediziner; zum 1. Januar 2016 wird die Praxis von Dr. Roland Braun zudem zu einer Gemeinschaftspraxis aufgewertet. Brauns Tochter, die Internistin Dr. Theresa Renz, steigt mit ein. „Ich bin über diese Entwicklung gottfroh “, sagt Nikolaus Ebert. Damit sei eine „nahtlose Praxisübergabe“ gewährleistet. Dies sei auch mit Blick auf das neue Pflegeheim, das gerade in unmittelbarer Nachbarschaft zur Praxis gebaut und am 3. April 2016 in Betrieb genommen wird, enorm wichtig. Schließlich sollen die pflegebedürftigen Bewohner des neuen Heims künftig von den Unterschneidheimer Ärzten mit versorgt werden.

Bei aller Freude macht Ebert aber auch klar, dass sich die Gemeinde beim Thema der medizinischen Grundversorgung jetzt nicht ausruhen dürfe: „Wir haben aktuell zwar noch eine sehr gute Basis – aber es wird schwer genug, diesen Standard auch in der Zukunft halten zu können. Wir werden bei diesem Thema weiter sehr aufmerksam sein müssen“, mahnt Ebert.

Info:Das aktuelle medizinische Angebot in Unterschneidheim umfasst: zwei Allgemeinärzte, einen Zahnarzt, eine Krankengymnastikpraxis und eine Apotheke.

Die Situation in Ellenberg:

Ellenberg muss seit 2009 ohne eigenen Arzt auskommen. Trotzdem habe sich das Thema für Ellenberg noch lange nicht erledigt, sagt ein kämpferischer Bürgermeister Rainer Knecht. Er setzt seine Hoffnungen auf die Einrichtung eines zentralen „medizinisches Versorgungszentrum“, das zum Beispiel an die Virngrundlinik in Ellwangen angedockt werden könnte und mit drei bis vier Ärzten besetzt sein soll. Die Ärzte könnten dann tageweise in kleinen Gemeinden, wie Ellenberg, Sprechstunden anbieten. Da die alten Praxisräume in Ellenberg mittlerweile als Sozialstation mit angegliederter Krankengymnastikpraxis genutzt werden, müssten neue Räume dafür gefunden werden. „Aber das wäre das kleinste Problem. Ob man zu diesem Zweck etwas baut oder anmietet, wird man im gegebenen Fall entscheiden. Es kommt letztlich ja auch drauf an, wie so eine kleine Praxis überhaupt ausgestattet sein muss. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da mit relativ wenig Platz auskommen. Eine kleine Praxis und ein kleines Wartezimmer reichen eventuell schon“, sagt Knecht.

Info: Das aktuelle medizinische Angebot in Ellenberg umfasst: eine Sozialstation mit Krankengymnastik

Die Situation in Jagstzell:

Auch in Jagstzell sieht es in Sachen medizinische Versorgung derzeit gut aus. Hier praktizieren die beiden Allgemeinärzte Claus Karle und Bertram Dreßler. Die Praxis ist enorm frequentiert; derzeit gilt ein Patientenaufnahmestopp für Menschen aus den Umlandgemeinden. Auch, weil Dr. Bertram Dreßler aus Altersgründen mittlerweile nur noch reduziert arbeitet.

Bürgermeister Raimund Müller will die Praxis natürlich im Ort halten. „Wir haben diese Aufgabe sogar in unserem Gemeindeleitbild verankert“, sagt Müller. Der Jagstzeller Verwaltungschef plant deshalb mit den beiden Ärzten in Kürze ein persönliches Gespräch. Dabei soll gemeinsam mit den Medizinern ausgelotet werden, wie die Perspektiven der Praxis aussehen und wie die Praxisnachfolge in der Zukunft sichergestellt werden kann. „Wir wollen und werden diesen Prozess im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen“, betont Müller, der im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung im Ort auch noch auf die enorme Bedeutung des Wer-hilft-Wem-Vereins hinweist, der 2010 in Jagstzell aus der Taufe gehoben worden ist. Der Verein übernehme bei Bedarf Fahrten zum Arzt oder hole Rezepte ab. „Gerade für ältere Menschen, die nicht mobil sind, ist das eine ganz tolle Sache“, lobt Müller.

Info: Das aktuelle medizinische Angebot in Jagstzell umfasst: die Gemeinschaftspraxis Dreßler/Karle sowie die Physiotherapiepraxis Sabine Müller.

Die Situation in Rosenberg:

In Rosenberg wird seit 2012 ein Arzt gesucht. Damals hatte Hermann Spranz, der die Rosenberger Praxis erst 2010 von Dr. Christoph Ebert übernommen hatte, den Bettel hingeworfen, um in einer Gemeinschaftspraxis in Feuchtwangen arbeiten zu können.

Seitdem wurde in Rosenberg vergeblich nach einem Praxisnachfolger gesucht. Jetzt nimmt die Gemeinde Geld in die Hand, um das Problem offensiv anzugehen. Rund eine Million Euro fließen in den Bau zweier moderner Arztpraxen. Sie werden im neuen Seniorenzentrum, das gerade in der Ortsmitte gebaut wird, eingerichtet. Wobei eine Praxis von einem Allgemeinarzt belegt werden soll, für die zweite Praxis soll nach Möglichkeit ein Facharzt gefunden werden. „Die Rahmenbedingungen müssen heute einfach stimmen, wenn man als Gemeinde einen Arzt ansiedeln möchte“, sagt Debler. Ansonsten sei die Suche praktisch aussichtslos. Geht es nach dem Rosenberger Verwaltungschef, soll 2016 bereits Vollzug gemeldet werden. Es gebe Interessenten, sagt Debler: „Derzeit laufen aber noch die Gespräche.“ Wie der Jagstzeller Amtskollege Raimund Müller weist auch Debler im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung auf die Bedeutung des Bürgerhilfe-Vereins hin, der in Rosenberg erst vor wenigen Wochen gegründet worden ist und wie in Jagstzell bei Bedarf Fahrten zum Arzt oder die Abholung von Rezepten übernimmt.

Info: Das aktuelle medizinische Angebot in Rosenberg umfasst: eine Massagepraxis.

Die Situation in Wört:

In Wört praktizieren aktuell ein Zahnarzt und eine Allgemeinmedizinerin. Mit diesem Angebot zeigt sich Wörts Bürgermeister Thomas Saur sehr zufrieden. Aber auch er mahnt: „Es wird nicht einfach, diesen Standard auch in Zukunft zu halten.“ Der Trend gehe nun einmal weg von der kleinen Landarztpraxis, hin zu großen, modernen Ärztehäusern, in denen mehrere Mediziner praktizieren. „Und ob wir so etwas mit öffentlichen Geldern in Wört etablieren können und wollen, bleibt abzuwarten. Wir werden die Entwicklungen in den kommenden Jahren sehr genau beobachten“, sagt Saur, dessen Gemeinde seit rund zehn Jahren im Haushalt einen Posten in Höhe von 100 000 Euro parat hält – Geld, das als potenzielle Anschubfinanzierung genutzt werden kann, sollte sich ein weiterer Arzt in Wört niederlassen wollen. „Ob das der richtige Weg ist, wird man sehen. Wir wollen uns auf diese Weise alle Möglichkeiten offen halten“, sagt der Wörter Verwaltungschef.

Info: Das aktuelle medizinische Angebot in Wört umfasst: eine Praxis für Allgemeinmedizin, eine Zahnarztpraxis sowie ein Fitnesstudio, das Reha-Maßnahmen anbietet. In Wört gibt es zudem einen Rezeptkasten, der wie in Tannhausen funktioniert.

Die Situation in Stödtlen:

In Stödtlen praktiziert die Allgemeinärztin Dr. Simona Kalik. Bürgermeister Ralf Leinberger zeigt sich deshalb mit der medizinischen Versorgung in seiner Gemeinde auch absolut zufrieden. Zumal das Angebot durch weitere (Fach)ärzte in den direkten Nachbargemeinden, wie Wört oder Mönchsroth, gut ergänzt wird. „Unsere Randlage ist nicht immer ein Nachteil“, sagt Leinberger mit einem Augenzwinkern.

Gleichwohl betont auch der Stödtlener Bürgermeister, dass es nicht einfach werden wird, diesen Versorgungsstandard zu halten. „Wir werden natürlich alles in unserer Macht stehende tun, aber Gemeinden ohne große finanzielle Spielräume können diese Entwicklung kaum beeinflussen. Ärzte unterliegen nun einmal der Selbstverwaltung“, sagt Leinberger, der davon überzeugt ist, dass es gut wäre, wenn ländliche Kommunen bei diesem Thema zukünftig enger zusammenarbeiten würden. „Kommunalen Kooperationen wären bei diesem Thema sicher eine gute Option“, sagt Leinberger.

Info: Das aktuelle medizinische Angebot in Stödtlen umfasst: eine Praxis für Allgemeinmedizin. Rezepte können per Fax bei der Apotheke in Mönchsroth geordert werden; sie liefert die Präparte kostenfrei aus.