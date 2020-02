Stehende Ovationen für Tannhausens rot-weiße Funken

Mit einer mehr als fünfstündigen Gala hat der VfB Tannhausen das erste Narrenjubiläum seiner Tanzgarde, der Rot-Weißen Funken, gefeiert. Die Garde besteht seit elf Jahren und zählt 63 Mädchen und Jungen. Sie bildet somit mehr Kinder aus als die Fußballabteilung des Vereins.

Eine Premiere feierten die beiden Moderatoren Marco Gloning und Malte Krauß. Sie führten durch den Abend und kündigten gleich zu Beginn die Little Hoppers an, die jüngste Gruppe der Funken. Die Halle stand Spalier, als 24 vier- bis achtjährige Mädchen in ihrem neuen Dress zur Bühne marschierten und ihre einstudierten Tänze aufführten. Nach einer Zugabe erhielten alle Mädchen ihre verdienten Orden.

Christine Abele überreichte den beiden Trainerinnen Rebecca Glanz und Marina Petsch im Namen der Eltern ein Präsent. Standing Ovations begleiteten die Little Hoppers bei ihrem Ausmarsch aus der Halle.

Manfred Hahn, der Vorsitzende des VfB Tannhausen, ehrte danach die beiden Trainerinnen sowie Lara Bronner, Iljana Glanz, Emilie Gloning, Victoria Hahn, Charlotte Höhns, Christina Joas, Jule Kucher, Sophie Kurz und Pauline Meinkus, die von Anfang an bei den Rot-Weißen Funken mitwirkten.

Dann war die von Jenny Olbort betreute kleine Garde der „Dancing Frogs“ des SV Lippach an der Reihe. Die acht Mädchen zeigten in ihren blau-weiß glitzernden Trikots ihren Gardetanz, ehe die zweite und mittlere Garde der Rot-Weißen Funken, die acht bis 14 Jahre alten Red Angels, ihren großen Auftritt auf der Bühne hatten.

Hahn im Korb bei den Red Angels

Als einziger Junge war der zwölfjährige Max Raaf dabei, der schon von klein auf Erfahrung als Mitläufer bei den Schollaklopfern sammelte. Für alle Red Angels gab es nach der verdienten Zugabe Orden. Und auch für sie spendete das Publikum beim Ausmarsch stehenden Applaus.

Vera Hahn und Emilie Gloning, beide Mitglieder der Sweet Devils, der ältesten Gruppe der Rot-Weißen Funken, dankten Rebecca Glanz und Marina Petsch für elf Jahre tolle Trainingsarbeit.

Die Kocher-Fetza Aalen, mittlerweile zum vierten Mal in Tannhausen zu Gast, brachten unter der Leitung von Gerti Bunzel und Sohn Tobi mit sechs gefühlvollen Oldies und einer spontanen Polonaise fetzige Stimmung Saal. Danach sorgten Rebecca Glanz und ihr Partner Daniel Römer mit ihrem Tanz auf der Bühne für Furore. Auch für das Tanzpaar gab es einen Riesenapplaus und die ganze Halle stand beim Ausmarsch Spalier.

Auf der Bühne ging der Spaß weiter. Denn nun zeigte die große Lippacher Garde, die Green Lights der Dancing Frogs, unter der Leitung von Jenny Utz ihr Können. Emilie Gloning, Tanzmariechen der Tannhausener Rot-Weißen Funken, erntete danach für ihre Vorführung stehenden Beifall und einen verdienten Faschingsorden. Emilie Gloning dankte ihrer Trainerin Marina Petsch für die Unterstützung.

Geslach Gugga ließen die Halle erbeben

Die Stabtanzgruppe Herbrechtingen bot eine fantastische Show, auf die dann die Schollaklopfer Tannhausen folgten. Unter der musikalischen Leitung von Christian Raaf ließen die Klopfer die Stimmung bis zum Siedepunkt steigen. Und zum Höhepunkt liefen nun die 19 jungen Damen der Sweet Devils, der ältesten Gruppe der Rot-Weißen Funken, in die Halle ein. Sie zogen in ihrem neuen Outfit eine grandiose Tanzshow ab und wurden verdientermaßen mit Orden ausgezeichnet.

Eine tolle Leistung boten danach die jungen Damen der Lauchheimer Showtanzgruppe Maniacs unter der Leitung des Geburtstagskindes Petra Vatter. Sie leiteten nahtlos zum akustisch gewaltigen Finale Geslach Gugga aus Göggingen über. Als Waldgeister kostümiert, brachten sie unter der Leitung von Locke Biekert die Halle zum Beben.

Vorstand Manfred Hahn dankte abschließend sowohl den beiden Moderatoren Marco Gloning und Malte Krauß als auch dem ganzen Organisationsteam, bestehend aus Manfred, Susi, Vera und Viktoria Hahn, Christian Raaf, Marina Petsch, Rebecca Glanz, Kai Lindner, Emilie Gloning und Manuela Glanz.