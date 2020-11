Staren-Treff auf einem Birnenbaum in Tannhausen

Der Herbst liefert immer wieder großartige Fotomotive. Das nutzte auch unser Leser Karl Spegel. Ihm gelang diese tolle Aufnahme. Sie zeigt einen großen Schwarm an Staren. Die Vögle sammeln sich in diesen Tagen, zum weiten flug in ihre wärmeen Winterqartiere. Treffpunkt für die Vögel war in diesem Fall ein alter Birnenbaum bei Tannhausen. Foto: Karl Spegel