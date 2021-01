Sprinterfahrer beschädigt Laternenmast

Ein 22-jähriger Sprinter-Fahrer ist am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr im Finkenweg vermutlich beim Rangieren gegen einen Laternenmast geprallt. Der Fahrer stieg kurz aus, schaute sein Fahrzeug an und fuhr weiter. Er konnte aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. An dem Laternenmast entstand Schaden von rund 2000 Euro.