Sieben Feuerwehren beweisen bei Großübung Schlagkraft

Sieben Feuerwehren aus der Region haben sich am Sonntagvormittag an einer länderübergreifenden Großübung in Rühlingstetten beteiligt. Bei dem Szenario wurde der Brand des Familienerholungsstätte Haus Adlhoch simuliert. Neben der Löschung des Gebäudebrands mussten die Einsatzkräfte auch zehn Menschen retten.

Die Feuerwehr aus Rühlingstetten war am Sonntag die erste Mannschaft am Brandort. Danach, praktisch im Minutentakt, hörte man aus allen Richtungen Martinshörner; die Wehren aus Wilburgstetten, Dinkelsbühl, Greiselbach, Fremdingen, Tannhausen und Stödtlen rückten ebenfalls an. Insgesamt waren rund 120 Feuerwehrmänner und -frauen mit zwölf Fahrzeugen vor Ort.

Bei der länderübergreifenden Großbung mit insgesamt sieben Feuerwehren in Rühlingstetten mussten zwei Personen mit der Drehleiter der Feuerwehr Dinkelsbühl durch Gauben gerettet werden. (Foto: hafi)

Das Rote Kreuz war mit einem Fahrzeug und acht Hilfskräften nach Rühlingstetten geeilt und richtete eine Erstversorgungstation ein.

Beängstigend gut gespielte Opfer

Die Gesamtleitung der Großübung hatte der Kommandant der Feuerwehr Wilburgstetten, Peter Pflanz, der alle Einsätze koordinierte. Und da gab es für die Männer und Frauen der Wehren einiges zu tun. Zuerst einmal musste die Wasserversorgung über mehrere hundert Meter aufgebaut werden.

Außerdem waren zehn Menschen im Gebäude eingeschlossen und mussten gerettet werden. Eine große Anzahl Atemschutzgeräteträger, praktisch von jeder Wehr, wurden bei der Atemschutzüberwachung registriert, bevor sie sich mittels Sicherheitsleine in das komplett verrauchte Haus vorwagten.

Hilfeschreie waren zu hören, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr spielten ihre Rolle beängstigend gut. Acht von ihnen konnten wenig später von Atemschutzgeräteträgern über das Treppenhaus ins Freie gebracht werden. Zwei Jugendliche waren im Dachgeschoss eingeschlossen. Sie wurden über die Drehleiter der Feuerwehr Dinkelsbühl geborgen und anschließend im Laufschritt zur DRK-Erstversorgung gebracht.

Realitätsnahe Szenen wurden bei der Länderübergreifenden Großübung der Feuerwehren dargestellt. Hier sind drei Kinder auf einem Balkon der Familienerholungsstätte der CAH KAB in Rühlingstetten gefangen und müssen gerettet werden. (Foto: hafi)

Eine Feuerwehrfrau erlitt beim Durchsuchen des total verrauchten Hauses einen Schwächeanfall und kippte um. Sie wurde von ihren Kameraden aus dem Gebäude gerettet und ebenfalls an das DRK übergeben. Eine andere Feuerwehrfrau blieb beim Herausspringen aus dem Feuerwehrauto an den Stufen hängen und verdrehte sich das Bein. Das Rote Kreuz war sofort zur Stelle.

Am Ende zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden mit dem Übungsverlauf. Willi Hofmann, Kreisbrandinspektor des Landkreises Ansbach und Kreisbrandmeister Jürgen Schmaus, zogen ein positives Fazit und lobten beim Abschlussappell die Schlagkraft der Wehren und das professionelle Vorgehen.