Sechs Kandidaten treten in Tannhausen zur Bürgermeisterwahl an

Sechs Kandidaten werden am 8. Mai bei der Bürgermeisterwahl in Tannhausen antreten. Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am Montag alle Bewerbungen zugelassen. Weitere Spontanbewerbungen blieben aus.

Diese sechs wollen Nachfolger von Noch-Amtsinhaber Manfred Haase werden:

Daniel Ott – Der gebürtige Aalener arbeitet seit 2019 im Ellenberger Rathaus. Dort leitet er die Gemeindekasse und kümmert sich um die Anlagenbuchhaltung. Der 41-jährige Vater dreier Kinder wohnt mit seiner Familie in Löpsingen bei Nördlingen.

Frank Sailer – Geboren in Lindau und aufgewachsen im Allgäu lebt der geschiedene 55-jährige Kaufmann in Kerkingen.

Stephan Slavik – Der Vater zweier Söhne ist in Kirchheim am Ries geboren wo er auch wieder lebt. Aktuell arbeitet der studierte Diplompolitologe als Leiter des Qualitätswesens im Anlagebau.

Siegfried Czerwinski – Der Diplom-Verwaltungswirt stammt aus der Hansestadt Wesel am Niederrhein. Der 42-jährige ist verheiratet, und zweifacher Vater.

Manfred Michael Meyer – Der Polizeioberkommissar und Leiter des Polizeipostens Bopfingen wohnt in Trochtelfingen, ist verheiratet und hat zwei Söhne sowie einen Enkel.

Daniel Göggerle – Als Master in Agrarwissenschaften berät der 27-jährige Stödtlener (Ortsteil Stillau) Landwirte bei der Tierhaltung.

Die Bewerbervorstellung findet am 29. April in der Turn- und Festhalle Tannhausen statt. Im Anschluss an die Einzelvorstellung werden die Bürger die Möglichkeit haben, den Kandidaten im Rahmen einer gemeinsamen Fragerunde auf den Zahn zu fühlen.