Schnelles Netz für Bleichroden und Riepach

Bei einer gut besuchten Veranstaltung im Rathaus Tannhausen hat Bürgermeister Manfred Haase gemeinsam mit Vertretern der Firmen Geo Data und NetCom BW über den geplanten Breitbandausbau in Bleichroden und Riepach informiert. Beide Teilorte sollen im kommenden Jahr in den Genuss einer schnellen Internetanbindung kommen.

Bürgermeister Haase wies darauf hin, dass der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung die Firma Geo Data damit beauftragt hatte, die Infrastruktur zum Anschluss ans Breitbandnetz vorzubereiten. Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf rund 208 000 Euro. Haase bemängelte in diesem Zuge erneut wieder die geringe Förderung durch Bund und Land. Tannhausen erhalte für die Maßnahme nur einen Zuschuss von rund 94 000 Euro, was einer Förderquote von lediglich 45 Prozent entspreche. Im benachbarten Bayern laufe das deutlich besser, da würden die Kommunen mit bis zu 90 Prozent gefördert.

Wie Haase weiter ausführte, sei der Anschluss von Riepach etwas leichter zu lösen, da am westlichen Ortsrand bereits ein Kabelverteiler der Telekom stehe. Dieser solle ans Breitbandnetz angeschlossen werden, wenn die vom Ostalbkreis finanzierte und geplante Backbone-Leitung entlang der Landesstraße zwischen Gerau und Walxheim verlegtwird. Von diesem Kabelverteiler in Riepach könnten dann sämtliche Gebäude im Teilort über die bestehenden Kupferleitungen mit einer Leistung bis zu 50 Mbit pro Sekunde, abhängig von der Entfernung zum Kabelverteiler, versorgt werden, was spätestens 2019 möglich sein soll. Riepach sei dann „kein weißer Fleck mehr auf der Karte“. Die Menschen würden hier die gleichen Bedingungen vorfinden wie im Hauptort Tannhausen, sagte Haase.

Etwas komplizierter fällt der Ausbau des Breitbandnetzes in Bleichroden aus, wo man aber zumindest auf ein bereits bestehendes Leerrohrnetz zurückgreifen kann, um die Ortschaft an die Backbone-Leitung des Landkreises anschließen zu können. Davon ganz abgesehen müsse am östlichen Eingang von Bleichroden ein Kabelverteiler aufgebaut werden. Von dort aus werde dann noch eine Leitung bis zu einem weiteren Verteiler bei der Bushaltestelle verlegt, von dem aus sämtliche Gebäude in Bleichroden angeschlossen werden können.

Eindringlicher Appell von Haase

Bürgermeister Haase appellierte eindringlich an alle Gebäudebesitzer, schon alleine aufgrund der Wertsteigerung des Hauses, ihre Anwesen ans Breitbandnetz anzuschließen. Denn: „So günstig wie jetzt wird es danach nicht mehr werden“, sagte Haase. Die Firma Geo Data werde ab dem 21. Juni die Hausbesitzer aufsuchen und die Anschlusskriterien aufnehmen. Ab Frühjahr 2019 könnten die Bauarbeiten in Bleichroden starten, sofern eine Baufirma gefunden werde, erklärte Haase.

Judith Merz von der Firma NetCom BW stellte danach noch die Pläne ihrer Firma vor. Ihr Kollege Gerhard Lindner erläuterte die einzelnen Tarife und Verträge der NetCom BW für Privatkunden, die erst dann abgeschlossen werden können, wenn die zuvor benötigte Infrastruktur der Anschlussleitungen abgeschlossen ist. (hbl)