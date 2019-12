Sattelzug fährt auf Traktor auf

Am Freitag ist es in Tannhausen zu einem schweren Unfall mit einem Traktor gekommen. Gegen 16:13 Uhr befuhr ein 46 Jahre alter Mann mit seinem Sattelzug in Tannhausen die L1070. An der Einmündung mit der L1076 hielt er zunächst an der Stop-Stelle an und fuhr anschließend in diese nach links ein. Hierbei übersah er einen 56 Jahre alten Traktorfahrer mit einem Claas und stieß mit diesem zusammen. Dabei kippte der Traktor um und der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 40 000 Euro.