Ornithologen beringen Jungstörche in Tannhausen

Die vier Jungstörche aus Tannhausen haben ihren Beinschmuck verpasst bekommen. Julius und Stefan Gerner – das Onkel-Neffe-Gespann – haben die Tiere am Freitagnachmittag beringt. Nach einer halben Stunde war alles vorbei: inklusive Dach auf- und abdecken, um durch das Loch im Dach der Sankt-Lukas-Kirche an das Nest zu gelangen.

Die Elterntiere haben sich währenddessen nicht blicken lassen. „Die waren auf Nahrungssuche und eine gewisse Angst vor den Menschen spielt auch eine Rolle“, erklärt Stefan Gerner. Die jungen Störche ließen das Verfahren unaufgeregt über sich ergehen. Aus einem bestimmten Grund: „Die fallen in Akinese, also in Schockstarre“, so Stefan Gerner. Und das machen die Tiere nur bis zu einem gewissen Alter war. Der Zeitpunkt für die Beringung war also bewusst gewählt.

Mit den Ringen hoffen die Hobbyornithologen, dass sie erfahren, wo sich die Tiere im Winter aufhalten. „Vor zwei Jahren war eines der Elterntiere in Spanien.“ Im vergangenen Jahre gab es allerdings keine Meldungen über die Störche. Bleibt der nächste abzuwarten.

Die Tiere bekommen in einem gewissen Alter ihre Ringe ans Bein. Die Ornithologen müssen dafür in Klettermontur auf das Dach der Kirche steigen.