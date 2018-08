Neuer „Lernort Bauernhof“ in Tannhausen

Als neuer „Lernort Bauernhof“ im Ostalbkreis hat sich der Ausbildungsbetrieb Agrar & Energie Bosch in Tannhausen qualifiziert. Der Kreisvorsitzende des Bauernverbandes Ostalb, Hubert Kucher, überreichte kürzlich das Hofschild von „Lernort Bauernhof“ an Judith Krauß und Katja Abele vom Betrieb Agrar & Energie Bosch.

„Lernort Bauernhof“ heißt Lernen mit allen Sinnen, praxisnah und spannend. In altersgerechten Projekten gewähren Bachelor of Science Judith Krauß und Diplom-Agraringenieurin Katja Abele einen realen Einblick in die heimische Landwirtschaft. Auf dem modernen Aussiedlerhof mit Schweinezucht, Biogasanlage und Ackerbau dürfen Kinder und Jugendliche selbst mit anpacken und lernen somit auch den Wert regionaler Lebensmittel schätzen. Alle Anbieter von „Lernort Bauernhof“ im Ostalbkreis mit ihrem Angebot für Kindergärten, Schulklassen, Kindergeburtstagen oder Hofführungen sind im Regionalvermarkterportal des Ostalbkreises unter www.regionalvermarkter-ostalb.de, Menüpunkt „Lernort Bauernhof“, oder im Landesportal unter www.lob-bw.de veröffentlicht. Anmelden können sich Schulklassen für einen Hofbesuch direkt bei den Lernort Bauernhof-Betrieben.

Das Landesprojekt „Lernort Bauernhof“ wird getragen vom Verein zur Förderung der Schwäbischen Bauernschule, mit der Unterstützung des Landes Baden-Württemberg, des Berufstandes, der Wirtschaft, den Landkreisen, den Landjugendverbänden und den regionalen Initiativen. Ein erklärtes Ziel ist es dabei, der Entfremdung von Kindern und Jugendlichen von den natürlichen Lebensgrundlagen entgegenzuwirken. . Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg wurde deshalb die Dachmarke „Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg" mit einem landesweiten Qualifizierungskonzept für Landwirte und Lehrkräfte ins Leben gerufen. Im Anschluss an ihre Qualifizierung erhalten die „Lernort Bauernhof–Betriebe" ihr Hofschild, welches die Betriebe als offizielle Partner des Projektes „Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg“ auszeichnet.