Neue Hotels für Tannhausen

Zum Abschluss des Tannhausener Kinderferienprogramms haben acht Kinder zwischen sechs und elf Jahren aus Ton ein Insektenhotel oder ein Wildbienenhotel getöpfert. Marco Lechner, Sprecher des Ausschusses „Natur und Umwelt“ im Gemeindeentwicklungskonzept Tannhausen 2030, lud zu diesem Ferienprogramm in sein Haus ein.

Seine Frau Martina Lechner, eine Hobbytöpferin, hatte zusammen mit Sandra Merz, ebenfalls Mitglied in dem Ausschuss, das Töpfern vorbereitet. Jedes Kind erhielt eine rechteckige Tonmasse zum Gestalten und Formen des zukünftigen Hotels für die kleinen Insekten. Kreativ gingen die Kinder ans Werk, angefangen von den beiden Vorschulkindern Josephine und Tabea bis zum elfjährigen Ole, der seine eigene Idee einbrachte und für sein Hotel die Form eines Fußballs wählte.

Ein Haus mit Sockel und einem stabilen Dach zu formen, war bei dieser Premiere dank der Hilfe von Sandra Merz sowie Martina Lechner immer möglich. Stand die grobe Form, ging es ans Einstechen der Löcher, in die später die Insekten einziehen können. Das fertige Hotel hat dann Zeit, in der Luft zu trocknen, ehe es zum ersten Brand in eine Töpferei nach Unterschneidheim kommt. Martina Lechner nimmt dann dort die Glasur oder Bemalung vor, dann kommt der Glasurbrand, der die Teile frostsicher macht.