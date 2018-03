Nahversorgung in Tannhausen ist langfristig gesichert

Über gute Nachrichten aus Stuttgart konnte sich am Donnerstag auch Tannhausens Bäcker, Franz Beck jun., freuen. Beck plant derzeit den Umzug seiner Bäckereiverkaufsstelle in die ehemalige Tannhäuser Apotheke. Hier soll aber nicht nur ein Backshop eingerichtet werden. Der Standort soll vielmehr zu einem richtigen Regionalmarkt samt kleinem Café ausgebaut werden. Ein Vorhaben, dass vom Land ebenfalls mit ELR-Mitteln unterstützt wird. Ein Zuschuss in Höhe von 68 000 Euro wurde jetzt gewährt.

Franz Beck freut sich über die Unterstützung des Landes. Schließlich ist sein Vorhaben kostpielig, der Zuschuss deckt nur einen kleinen Teil seiner Investitionen ab.

Wie er im Gespräch mit unserer Zeitung betont, will er mit seinem neuen Regionalmarkt die Nahversorgungslücke schließen, die sich auftut, wenn der Edekamarkt Hammele – aus Altersgründen – aufgegeben wird. Und das wird voraussichtlich schon im Sommer dieses Jahres der Fall sein. „Im optimalen Falle bekommen wir es so hin, dass Hammele schließt und wir gleichzeitig unseren neuen Laden aufmachen können“, hofft Beck.

In dem neuen Regionalmarkt wird Beck nicht nur seine eigenen Backwaren verkaufen, sondern auch ein nahversorgungsrelevantes Sortiment vorhalten. Auch ein kleines Café ist geplant, eventuell gibt es sogar einen Mittagstisch. „Das wird ein richtig schöner Laden“, ist sich Beck sicher. Der Standort in der Hauptstraße sei einfach optimal, das Geschäft liege ebenerdig und Parkplätze seien auch in ausreichender Zahl vorhanden. Davon ganz abgesehen, werde ein solcher Laden in Tannhausen einfach dringend gebraucht. „Sonst haben wir hier doch gar nichts mehr“, sagt Beck.

Seinen alten Bäckereistandort in der Nikolaus-Eseler-Straße wird Beck übrigens erhalten. Hier wird künftig aber nur noch die Produktion der Bäckerei angesiedelt sein.