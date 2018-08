Nach mehr als 100 Jahren ist Schluss

Sie hatten es angekündigt, jetzt wurde die Entscheidung umgesetzt: Die Familie Hammele hat ihren Einzelhandelsmarkt – aus Altersgründen – geschlossen. Damit geht in Tannhausen eine Ära zu Ende; die Familie Hammele hatte den Laden mehr als 100 Jahre lang betrieben.

Die Nahversorgung ist in der Gemeinde trotz der Schließung des Hammele-Marktes gesichert. Der Bäckereibetrieb der Familie Beck springt in die Bresche und wird in den Räumen der ehemaligen Tannhäuser Apotheke einen Regionalmarkt samt kleinem Café mit Außenterrasse eröffnen. Der Betrieb soll hier am 30. August starten. Der neue Regionalmarkt wird barrierefrei sein und über ausreichend Parkplätze verfügen. Kunden soll die Bezahlung mit EC-Karte ermöglicht werden. Der kleine Markt wird seine Waren von der C+C-Handelskette beziehen, die wiederum zum Edeka-Konzern gehört.

Ihren angestammten Bäckereistandort in der Nikolaus-Eseler-Straße wird die Familie Beck nicht aufgeben. Hier soll künftig aber nur noch die Produktion der Bäckerei angesiedelt sein. Der Verkauf der Backwaren erfolgt im neuen Regionalmarkt.