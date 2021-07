Musikverein Tannhausen hofft auf bessere Zeiten

Eigentlich sollte es ein gemütlicher Abend unter guten Freunden werden. Doch das Trinkgelage in einem ehemaligen Hotel in Weingarten endete am späten Abend des 21. Februar blutig. Der Jüngere der beiden Hauptbeteiligten, ein 36-Jähriger, musste noch in der Nacht im Krankenhaus notversorgt werden. Sein 40-jähriger Freund sitzt seither in Untersuchungshaft. Am Freitag begann vor der Großen Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg der Prozess gegen ihn.