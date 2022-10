„Mohrenstraße“ ist nicht das Wichtigste: Manuel Hagel sprach beim CDU-Geburtstag

50 Jahre des Bestehens sind ein Grund zu feiern – und genau das hat der CDU-Ortsverband Tannhausen auch getan. Neben diversen Ehrungen freuten sich die knapp 150 Freunde und Mitglieder des Ortsvereins vor allem auf Manuel Hagel, den CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden, der zur Festrede eingeladen wurde –und in dieser sprach der 34-Jährige durchaus Tacheles.

Richard Bosch, Tannhausens Verbandsvorsitzender, erinnerte an die Anfangsjahre, vor allem an Gründungsvorstand Eugen Köpfer, der den Weg der CDU am Rande der Ostalb zu einem aktiven und eigenständigen Ortsverband ebnete. Zwei neue Mitglieder konnte Bosch im Jahr 2022 begrüßen, mit dem Altersdurchschnitt von 49 ist er zufrieden, 60 Mitglieder wolle man im kommenden Jahr in Summe haben.

Tannhausens Bürgermeister Siegfried Czerwinski fragte schmunzelnd nach gerade einmal gut drei Monaten im neuen Amt, was er denn zu 50 Jahren CDU-Ortsverband in seiner Laudatio beisteuern könne? Eingefallen war ihm dann aber doch noch so einiges. Als „bekennender Demokrat“ habe er erlebt, dass das große „C“ im Namen der CDU in Tannhausen für „Pläneschmieden, Anpacken und Erfolge feiern“, ergänzt durch die Tatsache, dass der Ortsverband andere Meinungen anerkennend und lösungsorientiert handele.

Hagel dann nahm in der rund halben Stunde kaum ein Blatt vor dem Mund, was das Publikum sichtlich freute. Großer Dank ging zunächst stellvertretend an Richard Bosch für all die Ehrenamtlichen, die sich für die CDU Baden-Württemberg stets einsetzten. „Wer seine Vergangenheit nicht kennt, der hat auch keine Zukunft“, zitierte Hagel Alexander von Humboldt und leitete ein, worauf die CDU auch in Tannhausen stolz ist, so unter anderem auch auf die 47 Prozent Stimmen bei der vergangenen Landtagswahl. „Es sind stürmische Zeiten. So konnte man in den vergangenen Jahren vermutlich jede Rede beginnen. Ich glaube nur, dass es diesmal wirklich stimmt“, so Hagel mit Blick auf die Krisen dieser Zeit. „Wir dürfen die Menschen in der Ukraine nicht vergessen, die bis zur Stunde gegen diesen russischen Angriffskrieg kämpfen. Wir sollten die Dinge aber auch mal so benennen, wie sie sind: Das war ein russischer Überfall, nichts anderes“, so Hagel. Wenn Kindergärten und Krankenhäuser bombardiert und mit Raketen beschossen würden, „wenn das keine Kriegsverbrechen sind, dann weiß ich auch nicht mehr, was Kriegsverbrechen sein sollen“, so Hagel weiter. Russlands Präsident Wladimir Putin gehöre nicht zurück in den Kreml, sondern vor den europäischen Gerichtshof in Den Haag.

Während in China Milliardenbeträge in die Wirtschaft gepumpt würden, mache man sich in Deutschland Gedanken darüber, ob man Straßenschilder wie „Mohrenstraße“ austauschen solle. „So wird das nichts werden. Europa schaut uns dann an und fragt sich: Wissen die eigentluch, um was es gibt“, sagt Hagel. Ebenso sehe er Tamponautomaten, die nun auf Männertoiletten montiert werden, nicht als die wichtigsten Themen an, die man aktuell besprechen solle.

Die nächsten Jahre dürften anstrengend werden, prognostiziert Hagel. „Es werden vielleicht die anstrengendsten Jahre, die wir in diesem Jahr hatten, in dem viele alte Gewissheiten in Frage gestellt werden“, so Hagel. Dennoch glaube er, dass das Land, das Baden-Württemberg, gestärkt aus dieser Krise hervorgehen könne, wenn man an den alten Werten festhalte. Schließlich lebe man doch „im besten Baden-Württemberg“, in dem man jemals gelebt habe.

Um aus den Krisen gestärkt hervorgehen zu können, müsse man allerdings auch die Ärmel hochkrempeln – nicht nur in Tannhausen.