Meditatives Abendgebet „Mit Pater Philipp in Tannhausen“

„Mit Pater Philipp in Tannhausen“ heißt es am Sonntag, 6. Februar, um 17 Uhr bei einem meditativen Abendgebet in der Pfarrkirche Sankt Lukas in Tannhausen.

Als Soldaten im Spanischen Erbfolgekrieg die Gegend durchstreiften und immer wieder Tannhausen bedrohten, betete Philipp Jeningen mit der Dorfbevölkerung die Lauretanische Litanei. Darin wird Maria als Mutter der Barmherzigkeit, Hilfe der Christen und Königin des Friedens angerufen, ebenso mit dem Leitwort des meditativen Gebets: „Maria, du Trost der Betrübten“. Die bekannte Litanei endet: „Gütiger Gott, nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit.“ Not lehrt beten. Diese frühere Selbstverständlichkeit versteht sich in der Corona-Zeit, in der mehr zusammengerechnet und prognostiziert als gebetet wird, nicht mehr von selbst.

Erstmals erklingt am Abend ein neues Philipp-Jeningen-Lied der „action spurensuche“, das anlässlich der Seligsprechung am 16. Juli verfasst wurde. In einer Besinnung nimmt Wolfgang Steffel vom Leitungsteam der geistlichen Bewegung die Besucher mit in die Schreib- und Kompositionswerkstatt. Er zeigt, wie der Pilger Philipp Jeningen feldaus, feldein schreitend mehr und mehr Schwung und Zug nach oben aufbaut, um am Ende sein Tun und Sprechen am himmlischen Vater aufzuhängen. So tröpfeln die Töne wie Regen aus den Wolken herab ins Erdreich und lassen die Pflanzen Gott entgegenwachsen. Philipp sagte: „Auch auf Erd ist Gott mein Himmel.“ Illustriert wird die Deutung mit einer aquarellierten Skizze Sieger Köders, die dieser der Wallfahrtsgruppe zwischen Eichstätt und Ellwangen widmete – der gute Pater Philipp mittendrin.

Am Montag, 7. Februar, um 18 Uhr ist Beginn einer Gebetsreihe per Telefonkonferenz mit weiteren Tagzeitgebeten um 22.30 Uhr sowie am Dienstag, 8. Februar, um 6.30, 12.30, 15.30 und 17 Uhr.

Der Festgottesdienst am 8. Februar um 19 Uhr in der Ellwanger Basilika ist Höhepunkt und Abschluss der Feierlichkeiten zum Todestag.