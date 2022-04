Manfred Meyer: Bopfinger Polizist möchte Bürgermeister in Tannhausen werden

Am 27. April ist Meyer in der Gaststätte Adler „David“ anzutreffen, am 29. April dann in der Turn- und Festhalle Tannhausen zur offiziellen Vorstellung. Weitere Informationen lesen Sie auf www.meyer-kandidat-tannhausen.de

Die Bürgermeisterwahl in Tannhausen nimmt Fahrt auf. An diesem Donnerstag hat mit dem Bopfinger Manfred Meyer ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geschmissen.

Am 8. Mai steht die Bürgermeisterwahl in Tannhausen an, nun hat sich ein vierter Bewerber gemeldet. Manfred Meyer aus Bopfingen ist 55 Jahre alt, seit knapp 33 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne sowie bereits ein Enkelkind. Der in Nördlingen geborene und in Riesbürg-Pflaumloch aufgewachsene Meyer ist Polizist in Aalen im gehobenen Dienst.

Nach seiner Ausbildung zum Industriemechaniker hat er 1985 eine Ausbildung als Polizeibeamter beim Land Baden-Württemberg absolviert. Seit zwölf Jahren arbeitet er beim Polizeipräsidium Aalen als Verkehrserzieher im gehobenen Dienst. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Pedelecfahrer, ist Pedelec- und Rollatortrainer im Ehrenamt sowie Mitglied in der Kreisverkehrswacht Otsalb sowie beim DRK. Dazu fährt er gerne Abfahrtsski und wandert gerne.

Zumindest einmal lässt sich anhand der Kandidaten nun festhalten, dass die Werbekampagne „Mach´s Fabelhaft“ der Gemeinde durchaus Erfolg gehabt hat. Mit Meyer gibt es nunmehr vier Kandidaten, die sich am 8. Mai zur Wahl stellen werden. Meyer treibe an, die Gemeinde Tannhausen „lebens- und liebenswert“ zu erhalten, wie auf seiner Homepage geschrieben steht: „Es geht um die beste Politik für und mit den Menschen in der gesamten Gemeinde Tannhausen“.

Im Besonderen, die Dinge, der angehen möchte, zählt er auf seiner Homepage die Oberbegriffe „Gemeinde“, Mitbürgerinnen“, Firmen/Landwirtschaft“, „Jugend und Familie“, „Bildung“, „ÖPNV“, „Erneuerbare Energien“, „Medizinische Versorgung“ sowie „Tourismus“ auf. Seine Schwerpunkte benennt er in einem kurzen Schreiben an die Redaktion wie folgt: „Fortführung der Gemeindeentwicklung, generationenübergreifendes Miteinander, Sorgen und Nöte der Jugend ernst nehmen, neue Baugebiete ausweisen und erschließen, Bildung, die von klein auf beginnt, weiterhin fördern, der Erhalt unserer wunderschönen Natur, der Landwirtschaft, den Firmen und Gewerbetreibenden immer ein verlässlicher Partner sein sowie für jeden ein offenes Ohr haben. Was ich sage, meine ich.“