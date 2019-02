Manfred Kurz bleibt Vorsitzender

Bei der gut besuchten Hauptversammlung des Tennisclubs Tannhausen haben unter anderem Vorstandswahlen auf der Agenda gestanden. Dabei wurde Vorsitzender Manfred Kurz im Amt bestätigt.

Kurz leitete mit einem Rückblick auf die vergangene Saison den Abend ein. Wie er betonte, sei das Tennisjahr für den TC Tannhausen sowohl sportlich als auch finanziell „sehr erfolgreich“ verlaufen. Einziger Wermutstropfen sei, dass die Herren 1 ihre letzte aktive Saison gespielt hätten.

Weiter wies Kurz darauf hin, dass der TC Tannhausen 2018 auch neben dem Platz sehr aktiv gewesen sei. Unter anderem habe der Verein ein Sommerfest und ein Preisschafkopfturnier ausgerichtet. Der Vorsitzende bedankte sich abschließend bei allen Mitgliedern und Helfern, die dieses Vereinsangebot möglich machen. Bürgermeister Manfred Haase lobte in seinem Grußwort das Engagement des Tennisclubs bezüglich der Jugendförderung und freute sich über das große Sportangebot innerhalb der Gemeinde.

Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Manfred Kurz in seinem Amt bestätigt. Ebenso Lothar Ilg als Sportwart. Die bisherige Kassiererin Lydia Spegel stellte sich nicht mehr zur Wahl und übergab ihr Amt an Sascha Kirsch. Beisitzer Rudi Cramer übergab sein Amt an Christoph Grimmeisen und Kassenprüfer Jürgen Köpfer wurde von Otto Hammele abgelöst.

Im Rahmen der Versammlung wurden außerdem 15 Vereinsmitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Für 25 Jahre wurden Evelyn Hammele, Marion Hammele, Simone Rief und Lydia Spegel geehrt. Die 30-jährige Mietgliedschaft haben folgende Mitglieder erreicht: Ulrich Bahle, Harald Ilg, Marianne Jaumann, Nicole Schindele, Andreas Schnele, Rosemarie Schnele, Rudi Schnele, Benjamin Szczur, Simon Thorwart, Julia Walter und Stefan Walter.