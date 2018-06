Magisches Dreieck tagt in Tannhausen

Die Verkehrsverbindungen im Städtebündnis „Magisches Dreieck“ sind Thema eines gemeinsamen Arbeitstreffens der Oberbürgermeister und Bürgermeister mit Vertretern der Straßenbaubehörden aus Bayern und Baden-Württemberg in Tannhausen gewesen.

Um die vorhandene Straßenverkehrsinfrastruktur zu verbessern und weiter auszubauen, pflegen die Gemeinden und Städte des Magischen Dreiecks einen regelmäßigen Dialog mit den Straßenbaubehörden auf Kreis- und Landesebene. In der diesjährigen Sitzung in Tannhausen wurden insbesondere die verbindenden Verkehrskorridore und Radwege betrachtet. In der Diskussion mit den Vertretern des Regierungspräsidiums Stuttgart und des Staatlichen Bauamts Ansbach wurden verschiedene konkrete Maßnahmen, wie Straßensanierungen und ein weiterer Ausbau des Radwegenetzes, besprochen. So soll der fehlende Lückenschluss des Radwegs von Ellwangen nach Dinkelsbühl an den Stellen Wolfertsbronn und bei Ellenberg endlich angegangen werden. Auch der Schienenpersonennahverkehr war Gegenstand der Sitzung. Die Stadt- und Gemeindeoberhäupter sprachen sich geschlossen für die Verlängerung der S-Bahn von Dombühl nach Crailsheim aus und wollen das Vorhaben unterstützen.

Bei dem Treffen in Tannhausen zeigte sich einmal mehr, dass der Austausch im Magischen Dreieck durchaus zielführend sein kann. So gab es vonseiten der Straßenbaulastträger auch konkrete Zusagen, einzelne Sanierungsprojekte zu überprüfen und Planungen weiter voranzutreiben. Entsprechend zufrieden zeigten sich am Ende die Oberbürgermeister und Bürgermeister, die sich auch in Zukunft regelmäßig treffen wollen, um gemeinsam eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zu erzielen.