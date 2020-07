Laster rammt Haus in Tannhausen – Fahrer leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag ist ein 40-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt worden, nachdem er mit seinem unbeladenen Kieslaster mit Anhänger in ein Wohnhaus in der Tannhausener Hauptstraße gefahren war. Der Mann war in der Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge rammte er eine Hauswand, fuhr noch ein kurzes Stück weiter, überfuhr den Gartenzaun des Nachbargrundstücks und kam hier im Vorgarten zum Stehen. Der Mann musste anschließend von Einsatzkräften der Tannhäuser Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit werden. Die Hauptstraße blieb während der Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr Tannhausen war mit drei Fahrzeugen und 27 Mann vor Ort. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich insgesamt auf etwa 40 000 Euro.