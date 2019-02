Kinderganztagesbetreuung kommt in Tannhausen gut an

Im Mittelpunkt der jüngsten Tannhausener Gemeinderatssitzung hat die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplans des kirchlichen Kindergartens Sankt Maria gestanden. Die Einrichtung soll im kommenden Jahr deutlich erweitert werden.

Die Leiterin des Kindergartens Sankt Maria, Gabi Hurler, stellte dem Gremium am Montagabend den Kindergartenbedarfsplan für das Schuljahr 2019/2020 vor. Demzufolge gebe es zurzeit drei Gruppen mit insgesamt 54 Kindern, die in zwei Ganztagesgruppen und einer Regelgruppe ab zwei Jahren betreut werden. Wie Hurler weiter ausführte, erfreue ich die im März 2017 eingeführte Ganztagesbetreuung ausgesprochen großer Beliebtheit bei den Eltern. Weshalb der kirchliche Träger auch beabsichtige, im kommenden Jahr den Kindergarten, der Mitte der 70er Jahre gebaut worden ist, auf der Ostseite zu erweitern. Dieser Schritt erfolge auch im Hinblick auf die mögliche Einführung einer zusätzlichen Kinderkrippe. Wobei man hier von einer Mindestkinderzahl von fünf plus x ausgehe. Ein weiterer Grund für die bauliche Erweiterung sei die Tatsache, dass pro Monat bereits bis zu 300 Essen im Kindergarten ausgegeben werden, entsprechende Räumlichkeiten dazu aber eigentlich fehlen.

Laut der Kindergartenleiterin werden ab dem 1. August 2019 61 Kinder im Tannhausener Kindergarten betreut, davon 18 in der Ganztagesgruppe, neun in einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und 34 Kinder in der Regelgruppe. Ab 2019/2020 seien dann 60 Kinder eingeplant. Der Gemeinderat befürwortete den Kindergartenbedarfsplan einstimmig.

Neues Spielgerät für den Abenteuerspielplatz

Ein weiteres Thema, das im Rat für kurze Diskussionen sorgte, war die Ersatzbeschaffung für ein marodes Spielgerät für den Abenteuerspielplatz an der Bopfinger Straße. Im September 2018 hatte man bei einem Ortstermin Schäden am Holz dieses mehrteiligen Spielgerätes festgestellt.

Die Gemeinde stellte daraufhin im aktuellen Haushalt 25 000 Euro für eine Ersatzbeschaffung ein und forderte zwei Angebote für ein neues Spielgerät an. Am Montag empfahl die Verwaltung den Räten das Angebot des bisherigen Lieferanten (Firma „eibe“) zum Angebotspreis von rund 9240 Euro anzunehmen, auch wenn es preislich etwas über dem Angebot des zweiten Anbieters lag. Der Rat folgte dieser Empfehlung.